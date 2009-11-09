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Medya neden krize girdi?

Türkiye'de medyanın sorunları bugün İstanbul'da düzenlenecek uluslararası bir toplantıda masaya yatırılıyor.

09 Kasım 2009 02:00

T24 - Türkiye'nin medya sorunları bugün, UNESCO'nun girişimiyle düzenlenen, "Güneydoğu Avrupa medyasında özdenetim ve basın özgürlüğü" başlıklı proje çerçevesinde tartışılacak.

Toplantıda Türkiye'de medyanın krize girmesine yol açan koşullar ele alınacak, "editoryal bağımsızlık", "ifade özgürlüğü", "basında hesap verme" gibi ana konular üzerinde tartışmalar yapılacak.

Toplantıda, Dünya Ombudsmanlar Örgütü'nün (ONO) Başkanı, The Observer (Londra) gazetesi Okur Temsilcisi Stephen Pritchard geniş bir sunum yapacak.

Ayrıca, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay ile Milliyet yazarı Mehveş Evin sorunlar ve çözüm yollarına dair değerlendirmelerini sunacaklar.

Medyanın her mecra ve kesiminden gazetecilerin katılacağı buluşmanın moderatörlüğünü Sabah gazetesi Okur Temsilcisi Yavuz Baydar yapacak.


İletişim öğrencileri de davetli

Karaköy'deki Sabancı Üniversitesi binasında (Bankalar Caddesi girişi) 10 - 13.30 saatleri arasında yapılacak toplantıya üniversitelerin iletişim fakülteleri öğrencileri de izleyici olarak katılabilecek.

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