Medya Mahallesi ekrana dönüyor

CNN Türk’ün en çok izlenen programlarından Medya Mahallesi, ekim ayında sezonu açıyor. Yeni dönemde Ayşegül Arslan’a usta bir gazeteci eşlik edecek.

Medyatava'da yer alan habere göre; Ayşegül Arslan, haziran ayında ‘erken tatil’ kararıyla ara verdiği Medya Mahallesi programına geri dönüyor.

Programın erken tatil kararının ardından Medya Mahallesi’nin yayından kaldırılacağı iddia edilmişti ancak CNN Türk yönetimi Arslan’ı ekrana dönmeye ikna etti.

Arslan’ın yeni dönemde bir de partneri olacak. Bir süre önce Vatan ve Milliyet’ten sorumlu Medya Grup Başkanlığı görevinden ayrılan Akif Beki, Arslan’la birlikte haftanın beş günü ekrana çıkacak.