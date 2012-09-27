T24 LogoT24 Logo
Gündem

Medya Mahallesi ekrana dönüyor

Ayşegül Arslan’a usta bir gazeteci eşlik edecek.

27 Eylül 2012 21:17

 

CNN Türk’ün en çok izlenen programlarından Medya Mahallesi, ekim ayında sezonu açıyor. Yeni dönemde Ayşegül Arslan’a usta bir gazeteci eşlik edecek.
 
Medyatava'da yer alan habere göre; Ayşegül Arslan, haziran ayında ‘erken tatil’ kararıyla ara verdiği Medya Mahallesi programına geri dönüyor.
 
Programın erken tatil kararının ardından Medya Mahallesi’nin yayından kaldırılacağı iddia edilmişti ancak CNN Türk yönetimi Arslan’ı ekrana dönmeye ikna etti.
 
Arslan’ın yeni dönemde bir de partneri olacak. Bir süre önce Vatan ve Milliyet’ten sorumlu Medya Grup Başkanlığı görevinden ayrılan Akif Beki, Arslan’la birlikte haftanın beş günü ekrana çıkacak.
 
 

ETİKETLER

medya mahallesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24