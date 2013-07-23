Medya-İş Başkanı TGS'yi suçladı

Medya İşçileri Sendikası Genel Başkanı Gürsel Eser, Türk basınından sansürün ilk kez kaldırılmasının 105. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 24 Temmuz'un, 1908’de Meşrutiyetin ilanıyla anayasanın yeniden yürürlüğe girmesinden hemen sonra çıkan gazetelerin, gazeteciler tarafından sansür memurlarına gösterilmeden çıkarıldığını bunun da "Basın Bayramı" olarak nitelendirildiğini hatırlattı.

Eser, Medya İşçileri Sendikası'nın, tüm dünyada sansürün ve otosansürün olmadığı düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki tüm engellerin ortadan kalktığı, gazetecilerin sendikal haklarının ve çalışma koşullarının güvence altına alındığı, meslek etiğinin öne çıktığı bir medya istediğini ifade etti.

Türkiye’de basın emekçilerinin önündeki sendikal engellerin kaldırılması ve basın patronlarının sendika düşmanlığının derhal son bulması gerektiğini vurgulayan Eser, "Biz Medya İşçileri Sendikası olarak buradan tüm dünyaya sesleniyoruz: Basın özgürlüğünün yolu sendikal mücadeleden geçmektedir. Bizler öncelikli olarak çalıştığımız iş yerlerinde mücadelemizi başlatarak sendika üyesi olmak zorundayız. Bugün basın özgürlüğünden söz eden Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Anadolu Ajansı iş yerlerinde yaklaşık 600 çalışanın toplu iş sözleşmesi hakkını gasp etmektedir" ifadelerini kullandı.

"TGS, Cumhuriyet gaztesindeki 7 yıldır süren grevi görmüyor"

TGS’nin yıllardan beri örgütlü olduğu Cumhuriyet gazetesi’nde yaklaşık 7 yıldır devam eden grevle ilgili hiçbir adım atmadığını, açıklama dahi yapmadığını söyleyen Eser, "Cumhuriyet gazetesindeki grevi görmezden gelerek kamuoyundan gizli tutup bugün ise meydanlarda basın özgürlüğünden bahsetmek pek inandırıcı bir davranış değildir" dedi.

Söz konusu grevi, 6 Eylül 2005 tarihinde TGS başlatmıştı.

'Basına ilişkin raporları partiler değil, meslek sendikaları hazırlasın'

Eser, "Biz Medya İşçileri Sendikası olarak, bazı siyasi partilerin hazırladıkları raporları kabul etmiyoruz. Eğer bu alanda bir rapor hazırlanacaksa bunu da mesleki sendikaların ve cemiyetlerin hazırlamasının daha yerinde olacağını düşünüyoruz. 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle kimsenin biz basın çalışanları üzerinden siyaset yapmasını istemiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm meslektaşlarımızın Basın Bayramını kutluyorum." sözleriyle konuşmasını tamamladı.