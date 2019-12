Medya devi Murdoch'un gazetelerinde grev kapıda!

Candan Yıldız -T24



Amerika'nın medya patronu Rupert Murdoch'a ait 3 gazeteThe Age, The Sydney Morning Herald ve The Canberra'da grev kapıda.

Medya dünyasına Güney Avustralya'nın Adelaide şehrinde çıkardığı gazete ile adım atan ve bugün dünyanın medya devleri arasında yer alan Rupert Murdoch'a ait 3 gazetede grev kapıda. Zira medya devi gazeteciliği "taşerona" vermeyi planlıyor.

FAIRFAX Medya Grubu CEO'su Greg Hywood, sendika ile anlaşma sağlanamaz ise aralarında The Age, The Sydney Morning Herald ve The Canberra gazetelerinin olduğu basın kuruluşlarında taşeron uygulamasına gideceğini söyledi.



Hywood dün çalışanlara konuyu açıklık getiren bir mail gönderdi. Buna göre Bu gazetenin haber, spor ve ekonomi haberleri Pagemasters isimli bir şirkete verilmesi planlanıyor gazetecilerin muhalefetine rağmen. Eğer hayata geçerse yılda 15 milyor dolarlık tasarruf hedefleniyor.



Plan kınandı ve sendikanın greve gitme olasılığını gündeme getirdi. Sendika toplanarak çözüme dair "iç alternatifleri" konuştu. Sendika Sekreteri Chris Warren, "Fairfax henüz bizim önerilerimizi argümanlarımızı duymadı. Sorunları aşmak için birlikte çalışmayı deneyeceğiz "dedi. Warren eğer bu sorunu grev gibi seçenekleri hayata geçirmeden çözersek hayretler içinde kalacağım diye de ekledi.