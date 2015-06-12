Medya devi Murdoch görevi bırakıyor

Dünyaca ünlü medya patronu Rupert Murdoch, 21st Century Fox şirketindeki CEO'luk görevinden ayrılmayı planladığını açıkladı.

Murdoch, aile imparatorluğu olan Fox kanalında dümeni 42 yaşındaki oğlu James Murdoch'a bırakacak. Konuya yakın kaynaklara göre, 84 yaşındaki Murdoch, şirketin yönetim kurulu başkanı olarak kalmaya devam edecek.

Murdoch'un büyük oğlu 43 yaşındaki Lachlan Murdoch, ise şirketin yönetim kurulu başkanlarından biri olacak. Medya devrindeki görev değişimlerinin ne zaman olacağı henüz belli değil ama en geç bu yıl ya da gelecek yılın başına kadar gerçekleşeceği ifade edildi. Şirketin yeni CEO'su James Murdoch, televizyon kanallarından, FX, FOX News, 20th Century Fox TV ve film Stüdyosu gibi çok geniş yelpazeye sahip eğlenceimparatorluğunun başına geçecek.