T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Medya devi Murdoch atv'yi almaktan vazgeçti

Çalık Grubu'nun medya varlıklarından atv-Sabah'ın satışında önemli bir gelişme yaşandı

24 Mayıs 2012 15:18

Medya patronu Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu News Corp., Çalık medya varlıklarının satışından çekildi.
 
Çalık Grubu'nun medya varlıklarından atv-Sabah'ın satışında önemli bir gelişme yaşandı.

Medya patronu Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu News Corp., Çalık medya varlıklarının satışından çekildi.

Reuters'ın haberine göre, Time Warner ve Dubai merkezli Abraaj Capital satış sürecinde kalmaya devam ediyor.

atv-Sabah'ın değerinin 1 milyar dolar civarında olabileceği belirtiliyor.

Aralık 2007'de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun satışa çıkardığı Sabah-atv ihalesini 1.1 milyar dolarla Çalık Grubu'nun şirketi olan Turkuvaz kazanmış ve devir Nisan 2008'de gerçekleşmişti. Çalık Holding, Sabah-atv satın alınmasının finansmanı için Nisan 2008'de 750 milyon dolar tutarında kredi almıştı.

ETİKETLER

murdockatvsabahçalık grubusatış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24