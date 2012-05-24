Medya devi Murdoch atv'yi almaktan vazgeçti

Medya patronu Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu News Corp., Çalık medya varlıklarının satışından çekildi.



Çalık Grubu'nun medya varlıklarından atv-Sabah'ın satışında önemli bir gelişme yaşandı.

Medya patronu Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu News Corp., Çalık medya varlıklarının satışından çekildi.

Reuters'ın haberine göre, Time Warner ve Dubai merkezli Abraaj Capital satış sürecinde kalmaya devam ediyor.

atv-Sabah'ın değerinin 1 milyar dolar civarında olabileceği belirtiliyor.

Aralık 2007'de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun satışa çıkardığı Sabah-atv ihalesini 1.1 milyar dolarla Çalık Grubu'nun şirketi olan Turkuvaz kazanmış ve devir Nisan 2008'de gerçekleşmişti. Çalık Holding, Sabah-atv satın alınmasının finansmanı için Nisan 2008'de 750 milyon dolar tutarında kredi almıştı.