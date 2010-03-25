'Medya Derneği egemenlik için kuruldu'

T24 - İBÜ'den Yrd. Doç. Dr. Esra Arsan Medya Derneği'ni "hükümet yanlısı gazetecilerin yeni bir gazeteciler cemiyet kurma çabası olarak" yorumladı. Arsan Derneği 1980 öncesinde devrimci sendikalara ve birliklere karşı kurulan sendikalara benzetti.



Yönetim kurulunda Sabah, Zaman, Bugün, Yeni Şafak, Türkiye gazetelerinin yayın yönetmenlerinin ve TRT, Turkuvaz Grubu ve Kanal 7 yöneticilerinin bulunduğu Medya Derneği'nin kuruluşu dün (23 Mart) duyuruldu.



Bianet'ten Bawer Çakır'ın haberine göre İstanbul Bilgi Üniversitesi (İBÜ) İletişim Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Esra Arsan yeni kurulan Medya Derneği'ni, "Bir gazetecilik refleksi, meslek standartlarına kalite getirmek, gazetecilik kodlarını oturtmak gibi bir çaba olarak okumuyorum. Tam tersi yaygın medyada şu an var olan iki kutuplu yapının meslek örgütleri tarafından keskinleştirmeye çalışıldığını düşünüyorum" sözleriyle değerlendirdi.



Mesleğin ağırlığını çeken muhabirlerin, editörlerin de mutlaka bu örgütlerde yer alması gerektiğini ifade eden Arsan, "Kol işçileri, matbaa işçilerinin de örgütlerdeki karar alma süreçlerine dâhil edilmesi gerekiyor. Çünkü gazetecilik söz konusu olduğunda gazetecilerin ideolojik arka planlarına değil, meslek profesyonelleşmeleri ve meslek ahlakını nasıl oturturuz, standartlarını nasıl geliştiririz, özellikle de bağımsızlığını ve ilkelerini nasıl ayakta tutarız sorularına yanıt bulunmalı" dedi.





'Gazetecilerden ideolojik altyapıya göre örgütlenme beklenecek'





Bir yıl önce başlayan hazırlık toplantılarına da katılan Arsan, derneği geçmişte devrimci sendikalara ve birliklere karşı kurulan gruplara benzetti.



"Gazetecilerin ideolojik altyapılarına bakılarak buralara örgütlenmeleri beklenecek. Eğer Doğan Medya'da çalışıyorsan Basın Konseyi'ne, İslami ve hükümet yanlısı medyada çalışıyorsan da buraya üye olacaksın deniyor."



Bu durumu Türkiye açısında yanlış bir adım oalrak değerlendiren Arsan, "Çünkü gazetecilik söz konusu olduğunda gazetecilerin ideolojik arka planlarına değil, meslekte profesyonelleşmeleri ve meslek ahlakını nasıl oturturuz, standartlarını nasıl geliştiririz, özellikle de bağımsızlığını ve ilkelerini nasıl ayakta tutarız sorularıyla hareket edilmeli ve yanıtlar aranmalı. Bu da bütün gazetecileri kapsayacak bir örgütle mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.





'Girişim şımarıkça ve vitrin'





Hükümet yanlısı gazetecilerin yeni bir "gazeteciler cemiyeti" oluşturma çabasında olduklarını düşünene Arsan, var olan Basın Konseyi'ni harekete geçirip daha güçlü bir yapıya dönüştürmek varken daha parçalı bir yapıya dönüştürmenin yanlış olduğunu savundu.



Basın Konseyi zaten Doğan Medya Grubu'nun elit isimlerinin kurduğu bir cemiyet olduğunu hatırlatan Arsan, "Yöneticilerine baktığımız da Medya Derneği'nin de İslami kesimin elit isimlerinin oluşturduğu bir dernek olduğu çok açık" dedi:



"Ben bu girişimi şımarıkça buluyorum ve tamamen vitrin olduğunu düşünüyorum. Basın Konseyi zaten işlevsiz bir kurum ve yanlı. Nerede olduğunla ilgileniyor. Medya Derneği de Basın Koseyi'nin karşı tarafında yer alan ve onlar gibi yanlı kararlar alan bir kurum olacak."

