Medya buluşması 29 Nisan'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ 29 Nisan'da gazetecilerle bir araya gelecek.



Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak'ın, 'haftalık bilgilendirme toplantısında' verdiği bilgiye göre, Orgeneral İlker Başbuğ, geçen hafta Harp Akademileri'nde yaptığı konuşmanın ardından bu kez 29 Nisan'da gazete ve TV'lerin genel yayın yönetmenleri ve Ankara temsilcileri ile bir araya gelecek. Başbuğ güncel konulara yönelik açıkmalarda bulunacak.



21 terörist etkisiz hale getirildi



Gürak, son iki hafta içerisinde 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için, bölücü terör örgütü ile mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Tuğgeneral Gürak, TSK'nın, bölücü terör örgütüne yönelik olarak icra ettiği faaliyetler kapsamında; 3 Nisandan bugüne kadar toplam 65 iç güvenlik olayı meydana geldiğini bildirdi.



Bu olaylarda toplam 63 el yapımı patlayıcı düzeneğinin, güvenlik kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilerek olası zayiatın önlendiğini kaydeden Tuğgeneral Gürak, alınan tedbirlere rağmen, 14 Nisan 2009 tarihinde, Şırnak'ın Silopi ilçesi Görümlü beldesi yakınlarında, bölücü terör örgütü tarafından yola tuzaklanan patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu, aracı ile köyüne gitmekte olan bir vatandaşın hayatını kaybettiğini ve aracının kullanılamaz hale geldiğini belirtti.



Şırnak operasyonu



Dönem içinde yapılan istihbarat çalışması sonucunda, bir grup teröristin Şırnak ili Bestler-Dereler bölgesinde eylem hazırlığı içerisinde olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye bir operasyon planlandığını ifade eden Tuğgeneral Gürak, icra edilen operasyon kapsamında; teröristlerle, 10 Nisan 2009 günü saat 20.20'de temas sağlandığını ve açılan ilk ateş sonucu, 2 personelin şehit olduğunu, bir personelin de yaralandığını hatırlattı.



Tuğgeneral Gürak, yaralı ve şehitlerin gece şartlarında çatışma bölgesi dışına taşınarak helikopterle bölgeden tahliye edildiğini belirterek, operasyon kuvvetlerinin gece şartlarında hedef bölgesine yaklaştığını ve yakın temas sürdürülerek teröristlerin, gece karanlığından yararlanarak kaçmalarına müsaade edilmediğini söyledi.



Havanının aydınlanmasıyla birlikte 11 Nisan 2009 günü hedef bölgesine girildiğini belirten Tuğgeneral Gürak, biri kadın olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.



Tuğgeneral Gürak, teröristlerle birlikte; biri tuzaklı 6 piyade tüfeği, 12 şarjör, 9 el bombası, 3 kilogram A-4 plastik patlayıcı, 4 fünye ve 2 hazırlanmış tuzaklı patlayıcı, 1 gece görüş gözlüğü, 1 fotoğraf makinesi, 1 bilgisayar hard diski ve bol miktarda yaşam malzemesi ile örgütsel dokümanın ele geçirildiğini bildirdi.



Tuğgeneral Gürak, "Özellikle ele geçirilen patlayıcı, fünye ve tuzak düzenleri incelendiğinde istihbaratın doğru olduğu, terörist grubun büyük bir eylem hazırlığı içinde olduğu anlaşılmıştır. Bu operasyonla çok daha büyük bir zayiatın önüne geçilmiştir" dedi.



Dönem içinde 10'u teslim, 8 ölü, 3 yakalama olmak üzere toplam 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini dile getiren Tuğgeneral Gürak, bu dönem içinde de teslim olan terörist sayısındaki artışın dikkat çektiğini söyledi.



Tuğgeneral Gürak, aynı dönem içinde bölücü terör örgütüne yönelik diğer operasyonlarda; 1 Biksi makineli tüfek, 8 Kaleşnikof piyade tüfeği, bin 675 çeşitli çapta fişek, 5 RPG- 7 roketi, 2 anti tank mayını, 2 anti personel mayını, 10 el bombası, 2 el telsizi, 210 kilogram patlayıcı madde yapımında kullanılan amonyum nitrat gübresi ele geçirildiğini kaydetti.



TSK tarafından 3 Nisan-17 Nisan 2009 tarihleri arasında toplam 16 arama kurtarma faaliyeti icra edildiğini de belirten Tuğgeneral Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 397 kişinin denizden sağ olarak kurtarıldığını, 1 kişinin ölü olarak bulunduğunu ifade etti.

