-MEDVED'İN İSRAİL ZİYARETİNE GREV ENGELİ TEL AVİV (A.A) - 04.01.2011 - Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in, bu ay ortasında İsrail'e yapmayı planladığı resmi ziyaret, İsrail Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının grevi dolayısıyla ileri bir tarihe ertelendi. Her iki ülkenin, ziyaretin daha sonraki bir tarihte yapılmasında mutabık kaldıkları bildirildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı çalışanları, sendikanın ve işverenin ücret talepleri üzerindeki anlaşmazlığı üzerine, pazar günü grev kararı almışlardı. İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın, büyük önem verdiği ziyaretin ertelenmesi yüzünden, bakanlık çalışanlarının oluşturduğu sendikaya karşı tutum aldığı ve sendikanın yaptırımları devam ettiği sürece müzakerede bulunmaya niyetli olmadığı bildirildi. Pazar günü bakanlığın üst düzey yöneticilerinden biri, bu ay sonunda beklenen Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ziyaretinin, çalışanların yardımı olmadan da yerine getirilmesinin çaresine bakacaklarını söylemişti. İsrail Dışişleri çalışanları, sendikanın yaptırımları doğrultusunda, Medvedev ziyaretinin hazırlıklarına yardımcı olmayı kabul etmemiş, İsrailli diplomatlar da İsrail'deki Rusça yayın yapan medya kuruluşlarına açıklama yaparak, herhangi bir diplomatik sıkıntıya meydan vermemek amacıyla ziyaretin daha sonraki bir tarihe erteleneceğini dile getirmişlerdi. Merkel'in ziyaretinin ise, bakanlıktaki greve rağmen, İsrail Başbakanlığı ile diğer bakanlıklarca koordine edileceği bildiriliyor. Haaretz gazetesi, bakanlık çalışanlarının, İsrail karşı casusluk teşkilatı MOSSAD ile İsrail Savunma Bakanlığı çalışanlarıyla aynı düzeyde ücret talep ettiklerini belirtiyor.