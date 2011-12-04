-Medvedev ve Putin oy kullandı MOSKOVA (A.A) - 04.12.2011 - Parlamentonun alt kanadı Duma seçimleri yapılan Rusya'da Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ile Başbakan Vladimir Putin oy kullandı. Medvedev, elektronik oy verme işleminin yapıldığı bir okula gelip oyunu kullandıktan sonra, seçim sandığında çalışanlara teşekkür ederek, buradaki parti gözlemcilerine iyi şanslar diledi. Putin de Rusya Bilimler Akademisi'ndeki 2079 sayılı seçim merkezine tek başına gelerek oyunu kullandı. Gazetecilerin nasıl bir sonuç umduğu sorusuna Putin, ''Birleşik Rusya için iyi sonuçlar olmasını diliyorum. Bu yılki katılım oranının bir önceki seçimden biraz daha fazla olacağını tahmin ediyorum'' yanıtını verdi.