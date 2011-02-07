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Dünya

MEDVEDEV'İN ZİYARETİ AFFEDİLMEZ BİR HAKARET TOKYO (A.A)

07 Şubat 2011 10:20

-MEDVEDEV'İN ZİYARETİ AFFEDİLMEZ BİR HAKARET TOKYO (A.A) - 07.02.2011 - Japonya Başbakanı Naoto Kan, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in geçen kasım ayında Kuril Adalarına ziyaretini ''affedilmez bir hakaret'' olarak değerlendirdi. Kan, Rusya ile Japonya arasında Kuril Adalarından kaynaklanan toprak anlaşmazlığına atfedilen gün dolayısıyla yaptığı konuşmada, 2. Dünya Savaşı bitiminde Moskova tarafından ilhak edilen 4 adanın geri alınması için her şeyi yapacağının sözünü de verdi. Japon Jiji Ajansına göre Başbakan Naoto Kan, konuşmasında, ''Sabırla, bitmek bilmez bir istekle, bu toprak anlaşmazlığını çözmeyi ve bir barış anlaşması imzalamayı hedefleyen siyaset doğrultusunda müzakere edeceğim'' ifadelerini kullandı. ''Kuzey Japonya toprakları'' olarak anılan bu adalar konusunda 65 yıldır iki ülke arasında bir barış anlaşması imzalanamadı.

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