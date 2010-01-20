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Dünya

Medvedev'in Yeni Kuzey Kafkasya Politikası

Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev Kuzey Kafkasya ülkelerini gruplandırarak, bölgeye istikrar getirmeyi hedefliyor.

20 Ocak 2010 02:00

T24-Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev Kuzey Kafkasya ülkelerini gruplandırarak, bölgeye istikrar getirmeyi hedefliyor.

Medvedev yeni Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi’nin Çeçenistan, İnguşistan ve Dağıstan’ı kapsadığını belirtti. Bu bölgelerde güvenlik güçleri radikal militanlar ve suç çeteleriyle savaşıyor.Medvedev yeni bölgeye Moskova temsilcisi olarak Sibirya Valisi ve işadamı Alexander Khloponin’i atadı.

Yeni temsilci başbakan yardımcısı ünvanına da sahip olacak.Rus uzmanlar, Khloponin’in Kafkaslar konusunda uzman olmadığını, ancak iş hayatındaki tecrübesinin bölgenin ekonomisine yardımcı olabileceğini belirtiyor.

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