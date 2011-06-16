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Dünya

MEDVEDEV'İN ÖZEL TEMSİLCİSİ LİBYA'DA MOSKOVA (A.A)

16 Haziran 2011 18:19

-MEDVEDEV'İN ÖZEL TEMSİLCİSİ LİBYA'DA MOSKOVA (A.A) - 16.06.2011 - Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in özel temsilcisi Mihail Margelov'un, Libya'daki çatışmaların sona erdirilmesi çabalarına destek olmak için Libya lideri Muammer Kaddafi hükümeti yetkilileriyle görüşmek için Trablus'a gittiği bildirildi. Margelov'un sözcücü Varvara Paal, Rus haber ajansı İnterfaks'a yaptığı açıklamada, Margelov'un Libya Başbakanı, Dışişleri Bakanı ve diğer kabine üyeleriyle görüşmeyi planladığını söyledi. İnterfaks'a göre, Margelov, Libya'nın başkenti Trablus'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, Libya'daki görüşmelerin kolay geçmeyeceğinin son derece açık olduğunu ifade etti. "Arap dünyasında affetme ve barıştırma geleneği vardır" diyen Margelov, bölgedeki bir çok ülkede halkta nefret uyandırdıkları için devrilmelerine rağmen eski liderlerin sıradan bir birey olarak bulunduklarını belirtti. Margelov, geçen hafta NATO güçlerinin kendisine açtığı koridordan Trablus'a gitmişti. Margelov, Medvedev'in, Kaddafi ile görüşme talimatı vermediğini kaydetmişti. Bingazi'de muhalefet liderleriyle görüşen Margelov, muhalefetin Kaddafi'nin iktidarı bırakması halinde ülkede yaşamasına izin verilmesi yönünde bir çözüme ulaşabileceklerine inandığını söylemişti. Kaddafi, Libya'yı terk etmektense ölmeyi tercih edeceğini açıklamıştı.

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