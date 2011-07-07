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Dünya

Medvedev'in kullandığı cip halkın arasına daldı!

Başkan Medvedev’in geçen hafta Tataristan’ın başkenti Kazan’a yaptığı ziyaret sırasında, feci sonuçlar doğurabilecek bir kaza çok ucuz atlatıldı.

07 Temmuz 2011 03:00

T24 - Başkan Medvedev’in geçen hafta Tataristan’ın başkenti Kazan’a yaptığı ziyaret sırasında, feci sonuçlar doğurabilecek bir kaza çok ucuz atlatıldı. Medvedev kendi kullandığı otomatik vitesli Mercedes cipten inerken arabayı “park vitesine” almayı unutup çıkmaya çalışınca cip kalabalığın üstüne daldı.

Sabantuy bayramı kutlamaları için kendisini karşılamak için bekleyen kalabalığı selamlamak üzere arabadan çıkmaya davranan Medvedev vites değiştirmeyi unutunca araba durmadı. “Ah Dmitri Anatoliyeviç!” diye bir feryat fonda duyuldu.

Kalabalığa doğru yoluna devam eden cipi güvenlik görevlileri çekerek durdurmaya çalıştı. O sırada Medvedev birkaç saniye içinde durumu fark etti ve arabayı park vitesine aldı. 


 

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