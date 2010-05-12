Medvedev'in Ankara'daki konuşması kızdırdı

T24 - Rusya Devlet Başkanı Medvedev'in, Filistin sorununa ilişkin Ankara ziyaretinde verdiği mesaja, İsrail'den 'Hamas - Çeçen teröristler' cevabı geldi.



Rusya Devlet Başkanı Medvedev, bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail ile Filistinliler arasında başlayan dolaylı barış görüşmelerine Hamas'ın da dahil olması gerektiği mesajını verdi.



Medvedev, "Bu sorunun çözümü konusunda daha aktif bir şekilde, bütün ilgili tarafları, ihtilaf taraflarını dahil etmemiz lazım. Bu süreçten hiç kimseyi dışlamamamız lazım" diye konuştu.



Bu mesaja İsrail'den yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı, Medvedev'in sözlerine sert bir şekilde yanıt vererek, Hamas ile Çeçen teröristler arasında bir fark bulunmadığını belirtti.



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hamas, tam olarak Çeçen teröristlerle aynı; (Hamas Siyasi Büro Şefi Halid) Meşal de Çeçen lideri Şamil Basayev'in tam aynısı" denildi.



Hamas'ın, niyet ve amaçlarıyla bir terör örgütü olduğu; amacını da İsrail devletini yok etmek olarak deklare ettiği belirtilen açıklamada, "Hamas, çoğu eski Sovyetler Birliği'nden gelen göçmenler ve hatta Rus vatandaşları olan binlerce masum insanı öldürdü" ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, "gelişmiş ülkelerin teröristleri, onların coğrafi konumuna bakarak, iyi teröristler - kötü teröristler diye ayıramayacağı" kaydedildi.



Açıklamada, "Terörist, teröristtir. İsrail, Hamas terörü ile Çeçen terörü arasında bir fark gözetmemektir. Tıpkı İsrail'in Çeçen terörüne karşı mücadelesinde Rusya'ya verdiği koşulsuz destekte olduğu gibi biz de Hamas'a karşı mücadelemizde eşit muamele bekliyoruz" denildi.



İsrail Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Medvedev'in dün Suriye'de, Şam'da Hamas'ın Siyasi Büro Şefi Halid Meşal ile görüşmesinden duyduğu derin hayalkırıklığını da dile getirdi.





