-Medvedev'e karaborsadan iphone hediye ettiler MOSKOVA (A.A) - 15.09.2011 - Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'e yeniden seçilmesi için destek veren genç hayranları tarafından doğum günü için hediye edilen iPhone'un karaborsadan alındığı ortaya çıktı. Moskova'daki Apple mağazasının yetkilisi Ludmila Siemuşina, Rusya'ya yasal yollardan sokulan telefonların seri numarasının RR/A harfleri ile bittiğini belirterek, Devlet Başkanına "Medvedev Kızları" tarafından hediye edilen telefonun seri numarasının Avrupa veya ABD'de satılan modellerdeki gibi ZA harfleri ile bittiğini, bundan dolayı şüphesiz bunun karaborsadan alınmış bir telefon olduğunu kaydetti. "Medvedev Kızları"ndan Alissa Meşeriakova, çok şaşırdıklarını ve bir hata olduğuna inandıklarını söyleyerek, cihazı Moskova'daki bir mağazadan satın aldıklarını ifade etti. Rus basınına göre de söz konusu mağaza, telefonu karaborsa iş yapan bir şebekeden sağladığını itiraf etti. Mağazanın ismi açıklanmayan yetkilisi, "Kimse durumdan şikayetçi değil, sonuçta müşteri için daha ucuz oluyor" dedi. Üzerinde Medvedev'in bir portresi ve Kremlin fotoğrafı bulunan "Dimaphone" isimli 34 bin ruble (822 avro) değerindeki cihazı, Rus Devlet Başkanı, üst düzey yetkililerin 3 bin rublenin (71 avro) üzerinde değere sahip hediye kabul etmemelerini öngören yolsuzlukla mücadele yasası yüzünden kullanamayacak.