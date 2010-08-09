-MEDVEDEV'DEN ABHAZYA'YA SÜRPRİZ ZİYARET MOSKOVA (A.A) - 08.08.2010 - Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, bugün Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'ya sürpriz ziyaret gerekleştirdi. Medvedev, Moskova'nın 2 yıl önce bağımsızlığını tanımasının ardından Abhazya'yı ziyaret eden ilk Rus Devlet Başkanı oldu. Rus haber ajansı RİA Novosti, Medvedev'in, Rusya ile Gürcistan arasındaki savaşın 2. yıl dönümünde yaptığı sürpriz ziyareti sırasında Abhazya Başkanı Sergey Bagapş ile görüştüğünü, Rusya'nın Abhazya ile kapsamlı ilişki geliştirmek istediğini söylediğini duyurdu. Medvedev, Abhazya'nın Rus turistlerin çekim merkezi haline gelmesi için Sovyetler döneminin sayfiye bölgesindeki Rus yatırımlarını artıracaklarını kaydetti. Abhazya ile iyi ilişkilerin yanı sıra güvenlik ve ekonomi alanında da iyi ilişkiler geliştireceklerini belirten Medvedev, "Tam 2 yıl önce Güney Osetya'da aralarında Güney Osetya ve Abhazya'nın uluslararası hukuka uygun bir şekilde tanınmasının da bulunduğu bir dizi siyasi süreci tetikleyen büyük olaylar meydana geldi" dedi. Rusya'nın Abhazya ile ilişkileri her alanda geliştireceğini ve bunun başka bir alternatifinin olmadığını savunan Medvedev, "Şimdi özellikle ekonomik ve sosyal alandaki ilişkileri geliştirmek önemli. Abhazya'nın gelişen bir ülke olması için her türlü şansı var" ifadesini kullandı. Bagapş ile görüşmesinin ardından Abhazya ile 2009 yılında yapılan ikili anlaşma çerçevesinde 1700 askerin bulunduğu Gudauta'da Rus askeri üssünü ziyaret eden Medvedev, buradaki askerlerle sohbet etti ve Abhazya'daki yaşam standartlarının yükseltileceğini söyledi. Medvedev, yeni barakaların, evlerin ve yatakhanelerin inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu bildirerek, "Eylül ayı ortalarında koşulların daha iyi olacağı barakalara sahip olacağız. Evlerin inşaatı da son derece hızlı bir şekilde ilerlemekte. Tüm evler klimalı olacak'' diye konuştu. Medvedev, ''Şimdi burası da çok sıcak ama Moskova'da olmaktansa burada olmak daha iyi. Burası sıcak olabilir ama en azından burada duman yok" diye espri yaptı. Gürcistan'ın Güney Osetya'ya saldırısında buradaki Rus barışgücü askerlerini öldürerek Rusya ile kanlı bir çatışmayı başlattığını söyleyen Medvedev, şöyle devam etti: "O zamanlar burada ve Güney Osetya'da görev yapanlar son derece iyi eğitim almış kişilerdi. Ancak hepsinden önemlisi bugün hepinizin yaptığı gibi selefleriniz de burada barışçıl bir hayat için çalıştı ve sıradan insanlara yardım etti. Göreviniz aynı şekilde devam etmekte. Buraya herhangi birinin burnunu sokmasına kesinlikle izin vermemelisiniz." "Komşuları Abhayzya'nın bağımsızlığını ve bizim Abhazya ile yaptığımız anlaşmaları tanımalı" diyen Medvedev, eski partnerlerinin bir dönem nasıl davranmaları gerektiğini unuttuğunu kaydetti. Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Şaakaşvili de Rusya ile savaşın 2. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Tarihi misyonumuz, Gürcistan'ın özgürleştirilmesi yönündeki kavgamızı sonuna kadar yürütmektir" dedi.