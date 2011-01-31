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Dünya

MEDVEDEV'DEN RUS ŞİRKETLERİNE UYARI MOSKOVA (A.A)

31 Ocak 2011 21:48

-MEDVEDEV'DEN RUS ŞİRKETLERİNE UYARI MOSKOVA (A.A) - 31.01.2011 - Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, ülkenin devlete ait olan en büyük petrol şirketi Rosneft ve diğer devlet şirketlerini modernize olamadıkları gerekçesiyle sert şekilde eleştirerek yöneticilerinin işlerini kaybedebileceği uyarısında bulundu. Medvedev, Moskova'da düzenlenen teknolojik modernizasyonla ilgili bir toplantıda bugün yaptığı açıklamada, özellikle Rosneft petrol şirketinin araştırma ve geliştirme konusunda en kötü performansa sahip olduğunu belirtirken, Rus bakanlara bazı şirketlerin başkanlarını görevden almak için 2 haftalık süre tanıdı. Başkan Medvedev, adını vermediği şirketlerin başkanlarını teşvik etmeye gerek olmadığını belirterek, "En basit anlamıyla buralarda görev değişikliği yapma ihtiyacı var" ifadesini kullandı.  Medvedev'in teknolojik gelişim konusunda eleştirdiği Rosneft şirketinin başında, Başbakan Vladimir Putin'e en yakın isimlerden olan Başbakan Yardımcısı İgor Seçin bulunuyor. Rus Devlet Başkanı daha önce de bazı Rus devlet şirketlerini yetersizlikle suçlamış ve bazılarını görevden almakla tehdit etmişti. Medvedev, göreve geldiğinden beri Rusya'nın yeni teknolojilere yatırım yapması gerektiği uyarısında bulunuyor.

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