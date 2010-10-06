Medvedev'den Kıbrıs Rum kesimine tarihi ziyaret

T24- Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, bu gece Kıbrıs Rum kesimine tarihi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret çerçevesinde Rusya ve Güney Kıbrıs arasında başta “stratejik hedef belgesi" olmak üzere çok sayıda ikili anlaşma imzalanması öngörülüyor.



Beraberindeki bir heyetle birlikte bu gece yarısı özel uçağıyla Ada'ya gideceği bildirilen Medvedev, böylece Kıbrıs Rum kesimini ziyaret eden ilk Rus devlet başkanı olacak.



Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, "tarihi" olarak nitelediği bu ziyaretin Rusya ve Kıbrıs Rum kesimi arasındaki "çok yakın siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin altını çizeceğini" belirtti.



Hristofyas, Medvedev'in ziyaretinin Türk ve Rum tarafı arasında devam eden barış görüşmeleri için de büyük önem arz ettiğini ifade etti.



Medvedev'in programı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Medvedev için yarın, Rum başkanlık sarayında, Hristofyas tarafından resmi karşılama töreni yapılacak ve ardından Hristofyas ile Medvedev başbaşa görüşmeye geçecek. Başbaşa görüşmelerin ardından resmi görüşmeler başlayacak.



Görüşmelerin sonunda, Rusya ve Güney Kıbrıs arasında "2010-2013 faaliyet planını" içeren, “stratejik hedef belgesi”nin yanı sıra, ikili anlaşmalar imzalanacak. İki taraf arasında 14 ikili anlaşma imzalanacağı, bunlardan altısının ekonomiyle ilgili olduğu belirtildi.



Anlaşmaların imzalanmasının ardından, Medvedev Hristofyas'a “Dostluk Nişanı” takacak ve ardından ortak basın açıklaması yapılacak.



Daha sonra, Rum Meclisi ve Rum Başpiskoposu 2. Hrisostomos'u ziyaret edecek olan Medvedev, Hristofyas'la birlikte Rus Ticaret Bankası'nın açılışını yapacak.



Hristofyas, onuruna vereceği akşam yemeğinde Medvedev'e "Üçüncü Makarios Kolyesi" takacak. Medvedev aynı gece Kıbrıs Rum kesiminden ayrılacak.



Yoğun güvenlik önlemi

Rus devlet başkanının ziyareti dolayısıyla, Kıbrıs Rum kesiminde yoğun güvenlik önlemleri alınıyor.



Medvedev'in Rum tarafında yapacağı temaslarda seyahat ederken kullanacağı zırhlı limuzinin de Rum tarafına getirildiği belirtildi.



