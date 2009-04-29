Medvedev'den gençlere gece çıkma yasağı

Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, 18 yaşından küçük çocukların saat 22.00'den sonra evden yanlarında bir yetişkin olmadan tek başlarına çıkmasını yasaklayan yasa tasarısını onayladı.



Kremlin'den yapılan açıklamada, Medvedev'in onaylamasıyla yürürlüğe giren yasada, 18 yaşından küçüklerin tek başlarına belirli yerlere girmesinin de yasaklandığı belirtilerek, "Örneğin saat 06.00 ve 22.00 dışındaki saatlerde 18 yaşından küçüklerin sokaklarda dolaşması, stadyuma, parklara, meydanlara, internet kafelere gitmeleri ve toplu ulaşım araçlarına binmeleri yasaklanıyor" denildi.



Çocuk haklarıyla ilgili yasaya göre, 18 yaşından küçüklerin gece kulüplerine, barlara, restoranlara ve içki satılan diğer yerlerin yanı sıra cinsel içerikli yerlere girişi de yasaklanıyor. Yasa yetkililere, çocukların "fiziksel, ruh ve ahlaki gelişimini olumsuz etkileyecek yerlerin" tespitini yapma imkânını da sağlıyor.



Polis, yasanın, evsiz çocukların tespit edilerek ya ailelerine teslim edilme ya da çocuk yuvalarına yerleştirilmelerine yardımcı olacağını açıkladı.



Rusya'daki çocuk hakları örgütleriyse yasayı, çocukların haklarını ve özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle eleştiriyorlar.



Yasada ayrıca, 18 yaşından küçük çocuklarını 22.00'den sonra evde tutamayan ebeveynlere ceza verilmesi öngörülüyor.



(AA)

