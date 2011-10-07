Medvedev'den Esad'a: Ya reformları hayata geçir, ya da görevi bırak

T24 - Rusya Devlet Başkanı Dimitry Medvedev, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın reformları hayata geçirememesi halinde görevi bırakması gerektiğini söyledi.







Rusya, Çin'le birlikte BM Güvenlik Konseyi'nde, Avrupa ülkelerinin Suriye tasarısını veto ederek Esad'a üstü kapalı destek vermişti.



Ancak Medvedev bugün yaptığı açıklamada ilk defa doğrudan Suriye Devlet Başkanı Esad'ı hedef aldı. Medvedev, "Suriye liderliği söz verdiği reformları gerçekleştiremezse, görevi bırakmalı" dedi.

Karar Suriye halkına ait olmalı



Rusya resmi haber ajansı RIA'ya konuşan Medvedev, Suriye'de reformların devam etmesi için bu ülkedeki yönetimle düzenli olarak diyalog halinde olduklarını ve tüm kanalların açık olduğunu söyledi.



Medvedev sözlerini şöyle sürdürdü: "Esad yönetimi gerekli reformları yapamazsa gitmek zorunda ancak bu kararı ne NATO ne de Avrupa ülkeleri vermeli. Esad'ın gitmesi gerektiğine Suriye halkı ve Suriye liderliği karar vermeli."



Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulan "Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad yönetiminin muhalefete karşı uyguladığı şiddeti sona erdirmesi için bir aylık süre verilmesini" öngören karar teklifini geçtiğimiz salı günü veto etmişti.

Clinton Rusya'ya tepki göstermişti



Güvenlik Konseyi üyesi Fransa, İngiltere, Almanya ve Portekiz'in sunduğu karar teklifini Rusya ve Çin'in veto etmemesine ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton tepki göstererek, "Rusya ve Çin Suriye halkına hesap vermeli" şeklinde açıklama yapmıştı.



