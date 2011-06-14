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Dünya

MEDVEDEV'DEN ERDOĞAN'A KUTLAMA MOSKOVA (A.A)

14 Haziran 2011 18:56

-MEDVEDEV'DEN ERDOĞAN'A KUTLAMA MOSKOVA (A.A) - 14.06.2011 - Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, pazar günü yapılan milletvekili seçimindeki başarısından dolayı kutladığı bildirildi. Kremlin'in internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Medvedev'in Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, 12 haziranda yapılan milletvekili seçimlerinde AK Parti'nin kazandığı başarıdan dolayı kutladığı kaydedildi. Görüşmede, Medvedev ve Erdoğan'ın Rusya-Türkiye işbirliğinin çok yönlü gelişmesinden duydukları memnuniyeti karşılıklı olarak dile getirdiği vurgulanan açıklamada, "bu işbirliğinin dinamik ve etkili bir şekilde geliştirilmesi yönünde ortak çabaların sürdürüleceği, bunun iki ülke halklarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliğin çıkarına olduğuna" dikkat çekildiği ifade edildi.

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