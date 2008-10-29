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Dünya

Medvedev Türkiye'yi mi hedef aldı?

Rusya lideri Medvedev, Şaakaşvili rejimine silah satan ülkelerin 'unutulmayacağını' söyledi. Rusya, "Türkiye de Gürcistan'a silah verdi' demişti

29 Ekim 2008 02:00

Rusya lideri Medvedev, Şaakaşvili rejimine silah satan ülkelerin 'unutulmayacağını' söyledi. Rusya, "Türkiye de Gürcistan'a silah verdi' demişti

Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Şaakaşvili rejimine silah satan ülkelerin unutulmayacağını söyledi

Medvedev, Rusya Askeri İşbirliği Komisyonu'nun toplantısında yaptığı açıklamada, Gürcistan'a hangi ülkelerin silah sattığını çok iyi bildiklerini belirterek, "Bu ülkelerin Gürcistan'ı şiddete sürüklediklerini de biliyoruz. Bazı ülkeler Gürcistan'a şimdi yine silah göndererek yeniden saldırganlığa teşvik etme planları yapmakta" dedi.

"Biz bunu hiç bir zaman unutmayacağız ve ülkenin pratik siyasetinde bu durumu göz önünde bulunduracağız" ifadesini kulanan Medvedev, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Bunu herkes dikkate alsın'

"Bunu herkesin dikkate almasını istiyorum. Maalesef, bu ülkelerin arasında Rusya'ya çok yakın olan ülkeler de bulunuyor. Rusya, askeri alanda daha önce imzaladığı anlaşmalar çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir. Ancak burada da söz konusu devletlerin faaliyetleri dikkate alınacak."

'Türkiye de silah sağlıyor' demişlerdi

Rusya Savunma Bakanlığı daha önce yayınladığı açıklamada, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerin Tiflis'e karşılıksız silah ve askeri malzeme yardımında bulunduğunu açıklamıştı.

Ancak, Türkiye'nin Gürcistan-Rusya çatışmasının ardından yaptığı girişimler hem Rusya, hem de Gürcistan tarafından olumlu karşılanmış, nitekim Rusya Savunma Bakanlığı'na ait dergide bugün yayımlanan haberde Türkiye'nin kriz sırasındaki rolünden övgüyle söz edilmişti.

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