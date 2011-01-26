-MEDVEDEV: TUNUS, BÜTÜN HÜKÜMETLER İÇİN SOMUT DERS DAVOS (A.A) - 26.01.2011 - Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Tunus'ta Zeynelabidin Bin Ali'nin devrilmesiyle sonuçlanan olayların, ''bütün hükümetlere somut bir ders olduğunu'' söyledi. Medvedev, İsviçre'de düzenlenen Davos Ekonomik Forumu'nun resmi açılışında yaptığı konuşmada, "Tunus'un istikrara kavuşacağı ve Arap dünyasında bir etkisi olmayacağı umudunda olduğunu" belirtti. Medvedev, Rusya'nın vatandaşlarına ve uluslararası topluma karşı sorumluluklarının bilincinde olduğunu belirtti. Demokrasinin önemine işaret eden Medvedev, "Ekonomik modernizasyon sayesinde, demokrasinin gelişmeye devam edeceğine eminim" dedi. Ülkesinde 35 kişinin öldüğü terör saldırısını da değerlendiren Medvedev, ''Eylemlerinin Rusya'yı dize getireceğini sanıyorlardı. Rusya Devlet Başkanının buraya gelmeyeceğini sanıyorlardı'' diye konuştu.