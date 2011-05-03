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Dünya

MEDVEDEV TERÖRE KARŞI YETKİLERİNİ ARTIRDI MOSKOVA (A.A)

03 Mayıs 2011 17:03

-MEDVEDEV TERÖRE KARŞI YETKİLERİNİ ARTIRDI MOSKOVA (A.A) - 03.05.2011 - Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, önce parlamentonun alt kanadı Duma ardından da parlamentonun üst kanadı olan Federasyon Konseyi'nde kabul edilen terörizm tehdidinin artış eğilimine geçtiği dönemlerde kendisine ilave güvenlik önlemi alma yetkisi veren yasayı imzalayarak, onayladı. Yasaya göre ülkedeki terör tehdidi seviyesi renklerle ifade edilecek ve terör tehdidinin en az olduğu durumlar "Koyu Mavi", bu durumun biraz üstü "Sarı", kritik durum ise "Kırmızı" renkleriyle belirtilecek. Terör tehdidinin seviyesine göre Devlet Başkanı'nın ne tip önlemlerin alınması gerektiğine karar vereceği belirtilen yasada, "Olası bir terörist tehdidine karşı caydırıcı önlemler üzerinde çalışabilmek için kompleks bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Bu yasa, terörizme karşı önlemlerin zamanında alınmasına olanak tanıyacak" denildi. -GELİRLERİNİ BEYAN EDEMEYEN 6 BİN YETKİLİ CEZALANDIRILDI Rusya Genel Savcı Birinci Yardımcısı Aleksandır Buksman, gelirlerini düzgün bir şekilde beyan edemeyen 6 binden fazla yetkilinin cezalandırıldığını ve bu rakamın daha da artabileceğini söyledi. Buksman, Rus İtar-Tass ajansına verdiği özel röportajda, "Savcıların yürüttüğü çalışmalar sonucunda 6 binden fazla yetkili çeşitli disiplin cezaları aldı. Ancak bu henüz kesin rakam değil, daha da artabilir" dedi. Üst düzey yetkililerin mal varlıkları ve gelirleriyle ilgili beyanlarının tamamının incelenmediğini ifade eden Baksman, "Yasaya göre gelirlerle ilgili gereksiz ve tamamlanmamış bilgilerin incelemesinin 90 günde tamamlanması gerekiyor. Dolayısıyla bu konudaki kesin inceleme sonuçları temmuz ayının başlarında tamamlanmış olacak" diye konuştu. Baksman, bilinçli olarak gelirleriyle ilgili yanlış bilgi verenlerin işten atılacağını da sözlerine ekledi. Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, geçen hafta yolsuzluklarla ve rüşvetle daha etkili mücadele için Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya yeni bir yasa tasarısı sunmuştu.

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