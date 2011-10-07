-Medvedev: Suriye rejimi gitmeli MOSKOVA (A.A) - 07.10.2011 - Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, Suriye'de Beşşar Esad rejiminin "eğer gerekli reformları yapmayacaksa gitmesi gerektiğini" söyledi. Medvedev, Beşşar Esad rejiminin "eğer gerekli reformları yapmayacaksa gitmesi gerektiğini" belirtirken, böyle bir kararın NATO veya bazı Avrupa ülkeleri tarafından alınmaması gerektiğinin altını çizdi. "Suriyeli yöneticilerle, Mart ortasından beri kanlı halk ayaklanmasının sürdüğü bu ülkede gerekli reformların hayata geçirilmesi için aktif şekilde çalışıyoruz. Eğer bu yöneticiler bu reformları yürütemeyeceklerse gitmeliler, ama buna karar verecek olan Suriye halkı ve rejimidir, NATO ya da bazı Avrupa ülkeleri değil" diyen Medvedev, BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi Rusya'nın gelecekte, rejim değişikliğini sağlamaya yönelik yaptırımların Konsey'de kabul edilmesi için yapılan girişimlere karşı duracağını da sözlerine ekledi. Rusya ve Çin birkaç gün önce Suriye'deki gösterilerin bastırılması konusunda Batılı ülkelerin hazırladığı bir karar tasarısını BM'de veto etmişti.