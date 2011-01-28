-MEDVEDEV START2'Yİ İMZALADI MOSKOVA (A.A) - 28.01.2011 - Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, ABD ile üzerinde anlaşmaya varılan yeni Nükleer Silahların İndirimi Anlaşması'nı (START2) imzaladı. Medvedev, Kremlin'de Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, "Bugün stratejik saldırı silahlarıyla ilgili anlaşmanın onay belgesini imzaladım" diye konuştu. Başkan Medvedev, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın belge teatisi yapmalarıyla anlaşmanın yürürlüğe gireceğini söyledi. Medvedev, Lavrov ve Clinton'ın 4-6 Şubatta Münih'te yapılacak güvenlik konferansında bir araya gelebileceklerini kaydetti. Rus parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi, parlamentonun alt kanadı Duma tarafından 3 kez oylanarak kabul edilen START2'yi çarşamba günkü oturumunda oybirliğiyle onaylamış ve imzalaması için Medvedev'e sunmuştu. Sovyetler Birliği'nin son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı George H.W. Bush tarafından 1991 yılında imzalanan START1 anlaşmasının geçerlilik süresi Aralık 2009'da sona ermişti. START1'in yerini alacak yeni anlaşmaya göre ABD ve Rusya, şu anda 2 bin 200 olan stratejik savaş başlıklarını bin 550'ye düşürecek. Duma, anlaşmayı onaylamak için 14 Ocakta yaptığı ikinci oturumda START2'yi, kabul ettiği 5 yeni ek önkoşulla onaylamıştı. Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçyev, bu ek önkoşullarla, anlaşmadan çekilme koşullarının detaylı bir şekilde belirtildiğini kaydetmişti. Ek önkoşullara göre Moskova, "ABD'nin yükümlülüklerini Rusya'nın ulusal güvenliğine ciddi zarar getirebilecek şekilde ihlal etmesi, ABD'nin diğer ülkeler veya bazı birliklere (NATO gibi) bağlı ülkelerin Rusya'nın stratejik nükleer silahlarının etkinliğini azaltabilecek füze kalkanı oluşturması, ABD'nin diğer ülke veya bazı birliklere (NATO gibi) bağlı ülkelerin stratejik saldırı silahlarını çoğaltması ile Rusya'nın füze kalkanı sisteminin çalışmasını engelleyebilecek askeri cihazların tesis edilmesi" halinde anlaşmadan çekilecek. ABD Senatosu anlaşmayı 22 Aralıkta onaylamış, ancak onayla ilgili kararda küresel füze kalkanı talebinin de yer aldığı bazı değişiklikler yapmıştı.