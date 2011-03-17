Medvedev: Santralde tüm sorumluluk bizde

T24 - Tam da Japonya’da nükleer felaket yaşanırken, Başbakan Erdoğan Rusya’ya bir ziyarette bulununca gündemin ana maddesi, Ruslar’ın Akkuyu’da kuracağı santralin güvenliği oldu. Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, “Nükleer enerji insanlık için gerekli. Japonya’nın yüz yüze kaldığı afet yüzünden güvenlik üzerinde çok hassas duruyoruz. Deprem bölgesinde de santral yaptık. Ne önlem alınması gerektiğini biliyoruz” dedi.



Başbakan Erdoğan, Akkuyu’da atılacak adımın dünyaya örnek olacağını iddia etti. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Japonya’nın Fukushima nükleer santralindeki sızıntının boyutu her geçen saat artarken, Türkiye ve Rusya’nın tepe yönetimi Moskova’da Akkuyu’da kurulacak nükleer santrali masaya yatırdı. Başbakan Erdoğan’ın Rusya ziyareti Japonya depreminin hemen sonrasına denk gelince ana gündem maddesi Akkuyu santrali oldu.





Erdoğan Medvedev ile görüştü



Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Türkiye-Rusya ilişkilerinin çok yönlü ortaklık seviyesine ulaştığını belirterek, “Türkiye bizim imtiyazlı partnerimiz” dedi. Medvedev, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Kremlin Sarayı’nda Üst Düzey İstişare Konseyi’nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülkenin ticari alanda daha yapacağı çok şeyi olduğunu belirterek, geçen yıl küresel kriz yüzünden 25 milyar dolara düşen ticaret hacmini gelecek 5 yılda 100 milyar dolara çıkarma hedeflerinin bulunduğunu söyledi. Türkiye ile Rusya’nın farklı istikamette işbirliği geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Medvedev, “Büyük ticari kuruluşlar ve KOBİ’ler arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek istiyoruz. Görüşmede güney akım doğalgaz boru hattı, Samsun-Ceyhan Petrol Boru Hattı gibi enerji konuları üzerinde önemli ölçüde durduk” dedi.





İnşaata Soçi daveti



Türkiye’deki ilk nükleer santral inşaatının çok önemli olduğunu ve Japonya’nın yüz yüze kaldığı afet yüzünden nükleer enerji güvenliği üzerinde durduklarını ifade eden Medvedev, “Bunun için doğru karar ve santralin nerede yapılacağı önemli. Ayrıca projenin iyi olması ve iyi hazırlık yapılması gerekli. Nükleer enerji insanlık için gerekli bir şeydir” diye konuştu.



Türkiye’de ilk defa yeni bir yönetim şekli denediklerini, santralin yapımından işletimine kadar büyük sorumluluk üstlendiklerini belirten Medvedev, şöyle konuştu: “Türkiye bizim imtiyazlı partnerimiz. Önümüzdeki yıllarda telekomünikasyon, eczacılık, uzay araştırmaları, inşaat, tarım ve metalürji gibi alanlarda işbirliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Deprem herkese zarar verebilir. İnşatın yapılacağı konum önemlidir. Sismik bölgelerde biz de inşa ettik. Ne önlem alınması gerektiğini biliyoruz. Bu teknik açıdan ilginçtir. Türk dostlarımızın menfaatinedir.”

Türk şirketlerini Rusya’daki özelleştirme ihalelerine katılmaya davet eden Medvedev, 2014 Kış Olimpiyat Oyunları’nın yapılacağı Soçi kentinde açılacak inşaat ihalelerine Türk firmalarının daha aktif katılmasını beklediklerini söyledi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Akkuyu’da kurulması planlanan nükleer santrale ilişkin, “Akkuyu’da atılacak olan adım inanıyorum ki dünyaya örnek bir yatırım teşkil edecektir” dedi. Nükleer santralin kurulması aşamasında bütün tedbirleri alacaklarını bildiren Erdoğan, “Ama bileceğiz ki insanın da gücünün yetemeyeceği olaylar bu dünyada olabilir. Bunu bilmemiz lazım. Ama biz tabii ki bütün aklın, bilimin, deneyin bize verdiği güç neyse bu güce dayanarak yatırımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Nitekim nükleer enerjide de bizim takvimimiz, süreç işlemektedir” diye konuştu.





'Akkuyu’da temeli atıyoruz'



Başbakan Erdoğan, “Mersin Akkuyu’da kurulacak nükleer santralin temelini Nisan sonu veya Mayıs başında atabiliriz” dedi.





İgor Seçin: Bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz



Rusya Başbakan Yardımcısı İgor Seçin, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Türk-Rus İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, Türk-Rus diplomatik ilişkilerinin 90’ncı yıl dönümünde Başbakan Erdoğan’ın Moskova’da bulunmasının anlamlı olduğunu söyledi.



Başbakan Erdoğan’a Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü (MGIMO) tarafından fahri doktora unvanı verilirken, Ünvan töreninin ardından Erdoğan, öğrencilere hitap etti.



Türkiye Rusya ilişkilerinde zor şartlarda atılan temelin bugün gelinen noktadaki başarısında Başbakan Erdoğan’ın muazzam katkısı olduğunu kaydeden Igor Seçin, şöyle dedi:

“Foruma katılımın bu denli yüksek olacağını beklemiyordum. Bu ikili ilişkilerimizin geldiği noktanın da bir göstergesi. En yakın perspektifte Başbakanlarımızın belirlediği 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin ulaşılabilir olduğunu düşünüyorum.”



Seçin, nükleer santral konusunda Rusya’nın güvenlik, teknoloji ve çevre bakımından ileride olduğunu belirterek, “Türkiye’nin Rusya’yı tercih etmesi, bize güvendiğini gösteriyor. Buradan bizi tercih ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.





Avrupa’daki 143 nükleer santrale stres testi



Türkiye nükleer santralden vazgeçmeme kararlılığını Başbakan düzeyinde ortaya koyarken Avrupa’da 143 nükleer santral masaya yatırıldı. Avrupa Komisyonu, AB üyesi ülkelerde yer alan toplam 143 nükleer santral için stres testi uygulayacak. Bu arada Avrupa’da yapılan son kamuoyu yoklamaları AB vatandaşlarının nükleer enerji konusundaki pozisyonunda önemli değişiklik olduğunu ortaya koyuyor.



Avrupa Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Günther Ottinger, “Tüm santralleri tsunami, terör, elektrik kesintisi dahil potansiyel risklere karşı stres testine tabi tutacağız. Bu arada Avrupa olarak yakın gelecekte nükleer enerji olmadan enerji ihtiyacımızı karşılayıp karşılayamayacağımızı da tartışmak zorundayız” diye konuştu.





Gazda al ya da öde sisteminde esneklik talebine yanıt yok



Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Türkiye’nin gaz fiyatının indirilmesi ve “al ya da öde” yükümlülüğünde esneklik talebiyle ilgili olarak, “Bu arz talep meselesi, bir kontrat sistemi var. Biz mevcut yaklaşımı sürdürmek istiyoruz” dedi.



Medvedev, “al ya da öde” yükümlülüğü ve gaz fiyatının talebe göre belirlendiğini ve sözleşmeye dayandığını ifade ederek, “Bazı durumlarda farklı yaklaşımlar ele alabiliriz ancak bütün bunlar karşılıklılık anlayışına dayanmalı” dedi.







