Medvedev Rus madencilere 'Türkiye'ye gidin' dedi

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Sibirya’daki ülkenin en büyük kömür madenini ziyaret etti.

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre işçiler, Medvedev'e, "Geçtiğimiz yıllarda bir-iki haftalığına sıcak ülkelerde tatil yapabiliyorduk. Şimdi her tarafta savaş var. Aldığımız 40 bin ruble (yaklaşık 2300 TL) maaşla artık tatil yapamıyoruz" dedi. Medvedev de, "Mısır’da veya diğer sıcak ülkelerde gerginlikler yaşanıyor olabilir. Ancak Türkiye ne güne duruyor. Tatil yapmak için rahatlıkla Türkiye’yi seçebilirsiniz" yanıtını verdi.