Medvedev: Petrolde doğru fiyat 80-90 dolar

Başkan Medvedev bir yandan Rus ekonomisinin yüksek petrol fiyatlarına bel bağlamasını eleştirdi, öbür yandan da yine “yüksek fiyat” beklentisini ortaya koydu. Medvedev “Son 10 yılda ekonomik yapıyı değiştirecek hiçbir şey yapmadık” diyerek günah çıkarırıken, petrolde “doğru fiyat” olarak 80-90 dolar beklentisini açıkladı.

Turkrus.com'un haberine göre,Yurt gezisine çıktığı Maloarhangelsk’te açıklama yapan Medvedev “Bir sabit fikir belirmişti. Eğer petrol bugün 120 dolarsa yarın 130 olacak, sonra 140'a çıkacak diye... Hatta 200 dolar beklentisi içine girilmişti. Ama çöküş yaşandı ve bundan en çok biz etkilendik” dedi.



Medvedev’in telaffuz ettiği 80-90 dolarlık fiyat, Rusya’nın bütçe beklentilerine bakıldığında son derece iyimser görünüyor. Enerji Bakanı Sergey Şmatko daha önce “olması gereken fiyatın” 70-80 dolar olduğunu söylemişti. Lukoil 2020 için 60 dolar fiyat öngörüyor Rosneft’in 2012-2014 beklentisi ise 50-60 dolar aralığında.



2010-2012 dönemi için hükümet sırasıyla 58, 59 ve 60 dolar petrol fiyatı tahmin ediyor. Buna rağmen bütçe açığının gelecek üç yıl GSYİH’ye oranının yüzde 6.8, yüzde 4 ve yüzde 3 olarak sürmesi bekleniyor.