Medvedev: Petrolde doğru fiyat 80-90 dolar

Petrol fiyatlarına bağımlılığı artan Rus ekonomisi yüksek fiyat beklentisinde.Başkan Medvedev doğru fiyatın 80-90 dolar olması gerektiğini söyledi.
Başkan Medvedev bir yandan Rus ekonomisinin yüksek petrol
fiyatlarına bel bağlamasını eleştirdi, öbür yandan da yine “yüksek
fiyat” beklentisini ortaya koydu. Medvedev “Son 10 yılda ekonomik
yapıyı değiştirecek hiçbir şey yapmadık” diyerek günah çıkarırıken,
petrolde “doğru fiyat” olarak 80-90 dolar beklentisini açıkladı.
Turkrus.com'un haberine göre,Yurt gezisine çıktığı Maloarhangelsk’te açıklama yapan
Medvedev “Bir sabit fikir belirmişti. Eğer petrol bugün 120 dolarsa
yarın 130 olacak, sonra 140'a çıkacak diye... Hatta 200 dolar
beklentisi içine girilmişti. Ama çöküş yaşandı ve bundan en çok biz
etkilendik” dedi.
Medvedev’in telaffuz ettiği 80-90 dolarlık
fiyat, Rusya’nın bütçe beklentilerine bakıldığında son derece iyimser
görünüyor. Enerji Bakanı Sergey Şmatko daha önce “olması gereken
fiyatın” 70-80 dolar olduğunu söylemişti. Lukoil 2020 için 60 dolar
fiyat öngörüyor Rosneft’in 2012-2014 beklentisi ise 50-60 dolar
aralığında.
2010-2012 dönemi için hükümet sırasıyla 58, 59
ve 60 dolar petrol fiyatı tahmin ediyor. Buna rağmen bütçe açığının
gelecek üç yıl GSYİH’ye oranının yüzde 6.8, yüzde 4 ve yüzde 3 olarak
sürmesi bekleniyor.