Medvedev: NATO ile birlikte çalışacağız

T24 - Portekiz'in başkenti Lizbon'da iki gün süren NATO zirvesi sonunda basın toplantısı düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, ''Füze savunma sisteminin kurulmasında NATO ile birlikte çalışacağız'' dedi.



Medvedev, NATO ile Rusya arasındaki gerginlik döneminin geçmişte kaldığını ve ''geniş işbirliği projesi yapmak istediklerini'' ifade etti.



NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen de Medvedev'in açıklamalarını destekleyerek füze savunma sisteminde Rusya ve NATO'nun işbirliğinde bulunacaklarını kaydetti.



Medvedev'in NATO'nun davetini kabul ederek Lizbon'a gelmesinden dolayı çok memnun olduğunu söyleyen Rasmussen, Rusya ve NATO arasındaki işbirliğinin detaylarının daha sonra belirleneceğini dile getirdi. NATO Genel Sekreteri, ''NATO ve Rusya bugün birbirlerine tehdit olmadıklarını biliyor. NATO ve Rusya'nın tarihinde ilk kez böyle bir işbirliği olacak ve elbette iki tarafın da yararına olacak'' dedi.





