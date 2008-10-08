Medvedev kriz için G-8 liderleriyle buluşmak istedi

Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından küresel mali krize çare bulmak amacıyla genişletilmiş bir G-8 zirvesi düzenlenmesi önerisine destek verdi.



Fransa Dış Politika Enstitüsü (IFRI) tarafında Evian kentinde düzenlenen "Dünya Siyaset Konferansı'nın kapanış oturumunda konuşan Medvedev, "ülkesinin, dünya mali sisteminin istikrara kavuşma çabalarına hem G-8 içinde hem de dışında aktif olarak katılacağını" söyledi.



Krizin aşılması için yapılacak çalışmalara, dünya ekonomisinde önemli rol oynayan Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerin de katılması gerektiğini savunan Medvedev, "Bu yüzden Sarkozy'nin finansal krizin aşılması için yaptığı öneriyi uygun buluyorum" dedi.



ABD'yi üstü kapalı bir biçimde eleştiren Medvedev, mali krizin kaynağında "bazı ülkelerin bencilliğinin yattığını" söyledi.



Dünya Bankası ve IMF itibarını kaybetti



Dünya Bankası ve IMF'nın itibarının ciddi bir biçimde zarar gördüğünü ifade eden Medvedev, Rusya'nın yeni ekonomik kurumların oluşturulmasını ve finans siteminin gözde geçirilmesini önerdiğini belirtti.

