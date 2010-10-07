-MEDVEDEV: KIBRIS RUM YÖNETİMİ TESCİLLİ DOSTUMUZ VE ORTAĞIMIZ LEFKOŞA (A.A) - 07.10.2010 - Kıbrıs Rum kesimini ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, ''Kıbrıs sorununun dıştan baskılar olmadan, hazır reçeteler veya suni takvimler dayatılmaya çalışılmadan, toplumlararası görüşmelerle çözülmesinden yana olduklarını'' belirtti. Medvedev, Kıbrıs Rum kesiminde yayımlanan Fileleftheros gazetesinde bugün çıkan makalesinde, Kıbrıs sorununa ve Rum-Rus işbirliğine değindi. Makalesinde Güney Kıbrıs'dan ''tescilli dostumuz ve ortağımız'' diye bahseden Medvedev, ''Avrupa Birliği'nin (AB) tam üyesi olarak (Güney) 'Kıbrıs', Rusya ile AB arasındaki stratejik işbirliğinin geliştirilmesinde çok şeyler yapıyor'' ifadesini kullandı. Güney Kıbrıs'ın yatırımlar alanında Rusya'nın en önemli ortaklarından biri haline geldiğine işaret eden Dimitriy Medvedev, ''En büyük 5 yatırımcı arasındadır ve Rusya ekonomisine doğrudan yatırımlar alanındaki hacmiyle birinci sırada bulunuyor'' diye yazdı. Medvedev, ''Güney Kıbrıs'ın, küresel ekonomik krize rağmen bu yılın ilk 6 ayında Rusya'ya yaptığı toplam yatırımların 1 milyar dolar gibi etkileyici bir seviyede gerçekleştiğini'' kaydetti. -''HAZIR REÇETELER, TAKVİMLER, DIŞTAN HAKEMLİĞE'' RET- ''Kıbrıs'ın 1974'te cereyan eden ve etkileri bugün bile giderilemeyen trajedisini izlerken kalbimiz sızladı'' ifadesini kullanan Medvedev, makalesinde şu görüşlere yer verdi: ''Rusya, BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak Kıbrıs sorununa adil ve yaşayabilir bir çözüm bulunması çabalarına sürekli destek veriyor. Bu çözümün kapsamlı ve bütün Kıbrıslıların çıkarına olmasını istiyoruz. Kıbrıs sorununa dıştan baskılar olmadan, hazır "reçeteler' ve suni takvimler dayatılmadan, toplumlararası görüşmeler yoluyla çözüm bulunmasını sarsılmaz bir şekilde destekliyoruz. Dahası, müzakerelerin tamamlanmasına ilişkin takvim belirlenmesi ve dıştan hakemlik sonuca aykırıdır.'' Medvedev, ''Kıbrıs Cumhuriyeti'' olarak nitelediği Kıbrıs Rum yönetimi için, ''tescilli dostumuz ve ortağımız oldu, öyle olmaya devam ediyor'' ifadesini kullanarak şöyle devam etti: ''Avrupa Birliği'ne tam üye olarak 'Kıbrıs', Rusya ile AB arsındaki stratejik kalkınma için, eşitlik ve karşılıklı fayda ilkeleri temelinde çok şeyler yapıyor.'' Güney Kıbrıs ile Rusya'nın, ''uluslararası politikanın ana meselelerine ilişkin görüşlerinin birbiri ile örtüştüğünü'' kaydeden Medvedev, ''Avrupa güvenliği için yeni sözleşme yapılmasına ilişkin Rus inisiyatifine Kıbrıs (Rum) liderliğinin verdiği desteğe müteşekkiriz'' diye yazdı. -GÜNEY KIBRIS'TAN RUSYA'YA 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM- ''İki ülke arasındaki ilişkilerin dostluk, dayanışma ve işbirliği ruhu içerisinde başarıyla geliştiğini'' ifade eden Medvedev, şunları kaydetti: ''Son yıllarda bu ilişkiler yeni içerik de kazandı. Elbette ticaret, ekonomi ve yatırım alanı perde önüne çıkıyor, yatırımcılar arasındaki temaslar gelişiyor. Küresel ekonomik krize rağmen toplam ticari alışverişler bu yılın ilk yarısında 1 milyar dolara ulaştı. 'Kıbrıs' bizim için yatırımlar alanında önemli ortaklarımızda biri haline geldi, en büyük 5 yatırımcı arasındadır ve Rus ekonomisine doğrudan yatırım hacmi açısından da birinci sıradadır. Yalnız Moskova'da, 'Kıbrıs' (Rum) sermayesinin de katıldığı 1500'ün üzerinde şirket var. Bugün Lefkoşa'da (Rum tarafında) yapılacak Kıbrıs Rum-Rus Yatırım Forumu ticaret ve yatırım alanındaki işbirliği önceliklerini belirleyecek. Görüşlerimiz bu noktada da örtüşüyor. Çağdaşlaşma ve ileri teknoloji ürün üretiminin gelişmesi hedefini taşıyan bir ortaklıktır. Bu tür görüşmelerin gelecekte de rutin hale gelmesini diliyorum.'' Medvedev, ayrıca, Rusya'daki üniversitelerde eğitim gören ''Kıbrıslı'' sayısının 3 bin civarında olduğunu belirterek, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile eşinin da bunlar arasında olduğunu, Rusya'da Rumca öğrenmeye ilgi gösterenlerin sayısının da arttığını söyledi.