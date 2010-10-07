-MEDVEDEV KIBRIS RUM KESİMİNDE LEFKOŞA (A.A) - 07.10.2010 - Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, temaslarda bulunmak üzere, sabaha karşı Kıbrıs Rum kesimine gitti. Medvedev'in ziyaretiyle, ilk kez, bir Rus devlet başkanı Güney Kıbrıs'ı ziyaret etmiş oluyor. Medvedev için Rum başkanlık sarayında, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas tarafından resmi karşılama töreni yapılacak ve ardından Hristofyas ile Medvedev başbaşa görüşmeye geçecek. Başbaşa görüşmelerin ardından resmi görüşmeler başlayacak. Görüşmelerden sonra ikili anlaşma, mutabakat zaptı ve iki ülke arasında ''stratejik eylem planı'' imzalanacak. İmza töreninden sonra Hristofyas ve Medvedev ortak bir basın toplantısı düzenleycek. Medvedev, daha sonra, Rum Meclis Başkanı Marios Garoyan ve Rum Ortodosk Kilisesi Başpiskoposu 2. Hrisostomos ile ayrı ayrı bir araya gelecek. Hristofyas ile Güney Lefkoşa'daki Rus Ticaret Bankası'nın açılışını da yapacak Medvedev, Hrsitofyas'ın onuruna vereceği akşam yemeğinin ardından, Kıbrıs Rum kesiminden ayrılacak. -HRİSTOFYAS: ''MEDVEDEV’İN ZİYARETİ TARİHİ BİR OLAY''- Bu arda, Rum lider Hristofyas, Medvedev'in ziyaretiyle ilgili olarak, dün yaptığı açıklamada, Medvedev'in ziyaretini ''tarihi'' olarak niteledi. ''Medvedev'in Kıbrıs'a yapacağı ziyaretin verdiği mesajın gerektiği şekilde anlaşılacağı inancını'' ifade eden Hristofyas, ziyaretin Güney Kıbrıs ve Rusya arasında var olan işbirliğinin mükemmel olduğunun ispatı olduğunu söyledi. Hristofyas, Medvedev'in Güney Kıbrıs ziyaretinin, ''Kıbrıs sorunu için de önemli olduğunu'' belirtti. Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Markos Kiprianu da, ''Rusya'nın Güney Kıbrıs'a her zaman aktif, tutarlı ve paha biçilmez destek verdiğini, Rusya ile Kıbrıs sorunu üzerindeki görüşmelerin özel bir değeri olduğunu'' söyledi. Kiprianu, Medvedev'in ziyaretinin, ''iki ülke arasında süregelen dostluğun bir ifadesi olduğunu'' belirtti. Kiprianu, ''İki ülke hükümetlerinin, ekonomi, turizm, bankacılık, bilim, eğitim, ulaşım ve adalet konularında bir dizi ikili anlaşmalar ve protokoller imzalamaya hazırlandıklarını, bu anlaşma ve protokollerin siyasi ve mali faaliyetlere daha geniş boyutta yeni bir canlılık vereceğini'' kaydetti.