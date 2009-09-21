Medvedev: İsrail, İran için güvence verdi

Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, İsrailli yetkililerin, İran'a saldırma planları olmadığı konusunda kendisine güvence verdiğini söyledi.



Medvedev, CNN televizyonunda bugün (20.09.09) yayımlanacak söyleşisinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, bu ay Moskova'ya gizli bir ziyarette bulunduğunu ve kendisiyle görüştüğünü doğruladı.



Rusya Devlet Başkanı, İsrail'in İran'a saldırı olasılığı hakkında, İran ile Rusya arasında herhangi bir savunma anlaşmasının bulunmadığını ifade ederken, 'Bu, bizim böyle bir olaya kayıtsız kalacağımız veya kalmak isteyeceğimiz anlamına gelmez. Bu, hayal edilebilecek en kötü şey' dedi.



Medvedev: Saldırı olursa büyük bir felaket yaşanır



Medvedev, böyle bir saldırının ardından olacak şeyi, 'insani bir felaket, çok sayıda mülteci, dürüst olmak gerekirse, İran'ın sadece İsrail'den değil, başka ülkelerden de intikam alma isteği' sözleriyle sıraladı.



Dimitriy Medvedev, ancak İsrailli yetkililerin kendisine, bu yönde eyleme geçme planları olmadığını söylediğini ve onların sözüne güvendiğini kaydetti.



Netanyahu'nun Moskova ziyaretiyle ilgili olarak da Medvedev, bunun Netanyahu'nun kararı doğrultusunda gizli bir ziyaret olduğunu ifade ederken, İsrail Başbakanıyla yaptığı görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi.



Medvedev: İran'a satılan S-300'ler savunma amaçlı



Medvedev ayrıca, Rusya'nın İran ile iki yıl önce yaptığı S-300 füzeleri satışı anlaşmasıyla ilgili olarak İsrail'in endişelerini kabul ettiğini belirtirken, savunma amaçlı silahların gerilimi artıramayacağını, aksine azaltacağını savundu.



Rusya Devlet Başkanı, İran'ın nükleer programı hakkında ise 'İran, nükleer boyutunu, nükleer enerji programını geliştirmek istiyorsa, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile işbirliği yapmak zorundadır, bu kesinlikle açıktır. Bu bir görevdir, bir seçim değil' yorumunu yaptı.