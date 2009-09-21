Medvedev: İsrail, İran için güvence verdi

Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, İsrailli yetkililerin,
İran'a saldırma planları olmadığı konusunda kendisine güvence verdiğini
söyledi.
Medvedev, CNN televizyonunda bugün (20.09.09)
yayımlanacak söyleşisinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, bu
ay Moskova'ya gizli bir ziyarette bulunduğunu ve kendisiyle görüştüğünü
doğruladı.
Rusya Devlet Başkanı, İsrail'in İran'a saldırı
olasılığı hakkında, İran ile Rusya arasında herhangi bir savunma
anlaşmasının bulunmadığını ifade ederken, 'Bu, bizim böyle bir olaya
kayıtsız kalacağımız veya kalmak isteyeceğimiz anlamına gelmez. Bu,
hayal edilebilecek en kötü şey' dedi.
Medvedev: Saldırı olursa büyük bir felaket yaşanır
Medvedev,
böyle bir saldırının ardından olacak şeyi, 'insani bir felaket, çok
sayıda mülteci, dürüst olmak gerekirse, İran'ın sadece İsrail'den
değil, başka ülkelerden de intikam alma isteği' sözleriyle sıraladı.
Dimitriy
Medvedev, ancak İsrailli yetkililerin kendisine, bu yönde eyleme geçme
planları olmadığını söylediğini ve onların sözüne güvendiğini kaydetti.
Netanyahu'nun
Moskova ziyaretiyle ilgili olarak da Medvedev, bunun Netanyahu'nun
kararı doğrultusunda gizli bir ziyaret olduğunu ifade ederken, İsrail
Başbakanıyla yaptığı görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi.
Medvedev: İran'a satılan S-300'ler savunma amaçlı
Medvedev
ayrıca, Rusya'nın İran ile iki yıl önce yaptığı S-300 füzeleri satışı
anlaşmasıyla ilgili olarak İsrail'in endişelerini kabul ettiğini
belirtirken, savunma amaçlı silahların gerilimi artıramayacağını,
aksine azaltacağını savundu.
Rusya Devlet Başkanı, İran'ın
nükleer programı hakkında ise 'İran, nükleer boyutunu, nükleer enerji
programını geliştirmek istiyorsa, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile
işbirliği yapmak zorundadır, bu kesinlikle açıktır. Bu bir görevdir,
bir seçim değil' yorumunu yaptı.