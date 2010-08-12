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Dünya

Medvedev İçişleri Bakanını görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, Dağıstan İçişleri Bakanını görevden aldı.

12 Ağustos 2010 03:00

T24- Kremlin'den dün akşam yapılan açıklamada, Medvedev'in, General Ali Magomedov'u görevden alarak yerine Albay Abdürraşid Magomedov'u atadığı belirtildi.


Açıklamada, başka bir ayrıntıya yer verilmedi.


Ria Novosti ajansındaki haberde de, Dağıstan Başkanı Magomedsalam Magomedov'un, Moskova'dan ülkedeki ayaklanmayla mücadele etmek amacıyla, başta uçak olmak üzere asker ve teçhizat takviyesi talebinde bulunduğu belirtildi.


Habere göre Magomedov, "Bu yıl 300'den fazla teröre kurban gitti ve polis kayıpları da geçen yıla oranla bu yıl ikişe katlandı" dedi.

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