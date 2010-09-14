-MEDVEDEV GÜNEY KIBRIS'A GİDECEK LEFKOŞA (A.A) - 14.09.2010 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in Ekim ayında Güney Kıbrıs'ı ziyaret edeceğini ve bu ziyaretin Güney Kıbrıs - Rusya ilişkilerini olumlu yönde etkileyeceğini söyledi. Hristofyas, Medvedev'in Güney Kıbrıs ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde dönüm noktası olacağını kaydetti. Bir etkinlikte konuşan Hristofyas, Medvedev'in Güney Kıbrıs'a yapacağı ziyaretin tarihi bir ziyaret olacağını, iki ülke arasında var olan ilişkilerin daha da güçleneceğinden emin olduğunu ifade etti. Hükümeti ve kendisinin, Güney Kıbrıs ve Rusya arasındaki ilişkilerinin güçlenmesine önem verdiklerini belirten Hristofyas, hükümetinin bu ilişkilerin daha da güçlenmesi için çalışmalarına devam edeceğini söyledi. Medvedev'in 1 Ekim'de Güney Kıbrıs'ta olacağı ve Rumların 1 Ekim'deki sözde bağımsızlık günü törenlerine katılacağı belirtiyor. Medvedev'in ziyareti ile ilk kez bir Rus devlet başkanı, Güney Kıbrıs'ı ziyaret etmiş olacak.