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Dünya

Medvedev gitti, Japonya ayağa kalktı

Rusya lideri Medvedev'in Kuril Adaları'nı ziyaret etmesi Japonya'yı sarstı.

01 Kasım 2010 02:00

T24 - Rusya lideri Medvedev'in Kuril Adaları'nı ziyaret etmesi Japonya'yı sarstı. Tokyo'daki Rus büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı, Japonya Başbakanı açıklama yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev Kuril Adaları'nı ziyaret ediyor.

Rusya'nın ''Güney Kuriller'' olarak adlandırdığı dört adadan biri olan Kunashir Adası'na gelen Medvedev, jeotermal istasyonu gezdi ve halkla buluştu.

Medvedev'in Kunashir ziyareti Japonya'yı ayağa kaldırdı. Japonya Başbakanı Naoto Kan, Medvedev'in ziyaretini 'çok üzücü' olarak nitelendirdi.

Japon medyası, Japonya Dışişleri Bakanı Seiji Maehara'nın ziyareti rotesto etmek için Rusya'nın Tokyo Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdığını duyurdu.

Rus büyükelçi Mikhail Bely, Japon Dışişleri Bakanı'na bu meselenin Rusya'nın iç işi olduğunu söylediğini ve bu konuda sakin davranmasını istediğini söyledi.

Japonya Dışişleri Bakanı Maehara ise ziyaretin Japon halkının duygularını incittiğini aktardı.

Medvedev, daha önce Rusya'nın Kamçatka Yarımadası ile Japonya'nın Hokaaido Adası arasındaki küçük adacıklardan oluşan Kuril Adaları'nın güneyiyle ilgili bu toprakların ülkesinin çok önemli bölgeleri arasında bulunduğunu söylemişti.

Rusya'nın ''Güney Kuriller'', Japonya'nın ''Kuzey Toprakları'' olarak adlandırdığı bölgeyle ilgili  tartışmalar yaklaşık 60 yıldır sürüyor.

Sovyet ordusunun 1945 yılında işgal ettiği ve halen Rusya'nın denetimi altında olan sorunlu bölge nedeniyle İkinci Dünya Savaşı sonrasında Japonya ve ve SSCB arasında barış anlaşması imzalanmadı ve teoride halen savaş halindeler.

Rusya, 2005 yılında anlaşmazlık konusu 4 adanın 2'sini Japonya'ya verme karşılığında bu ülkenin diğer 2 ada üzerinde hak iddiasından vazgeçmesi önerisinde bulundu ancak Japonya bunu reddetti.

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