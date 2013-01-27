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Dünya

Rusya: Esed'in iktidarda kalma ihtimali günden güne azalıyor

Rusya Başbakanı Medvedev, Suriye lideri Beşar Esed’in siyasi reformları geciktirerek, 'ağır ve belki hayati' bir hata yaptığını söyledi

27 Ocak 2013 21:26

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, “Bana öyle geliyor ki Esed’in iktidarda kalma ihtimali günden güne azalıyor” dedi.

Dünya Ekonomik Forumu için Davos’ta bulunan Medvedev, CNN’de Fareed Zakaria’ya verdiği röportajda, “Esed çok daha hızlı hareket etmeli ve kendisiyle müzakere masasına oturmaya hazır barışçı muhalefetle diyalog kurmalıydı” dedi.

“Bu çok ağır ve belki de hayati bir hata” diyen Medvedev’in bu sözleri, neredeyse iki yılını dolduran ayaklanmalar süresince, Suriye’nin geleneksel müttefiki Rusya’dan gelen en sert eleştiri olarak algılandı.

Medvedev, “Bana öyle geliyor ki Esed’in iktidarda kalma ihtimali günden güne azalıyor” diye konuştu.

Rusya’nın Esed’in kaderini sadece Suriyelilerin belirleyeceği yönündeki tavrını bir kez daha vurgulayan Medvedev, “Bir kez daha söylüyorum: Karar verecek olan Suriye halkıdır. Rusya, ABD ya da başka bir ülke değil” diye konuştu.

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