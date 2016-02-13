Medvedev: Ekonomik yatırımlardan etkilenmedik



Rusya'ya ekonomik yaptırım uygulanmasını eleştiren Dimitri Medvedev, "Yaptırımlar nedeniyle hiçbir değişiklik olmadı" dedi.

Rusya Başbakanı Medvedev, Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Alman iş çevrelerinden temsilcilerle buluştu. Ekonomik yaptırımların Rusya'nın uzun vadeli ekonomik çıkarlarıyla da bağdaşmayacağını belirten Medvedev, Alman yatırımcıları siyasi krize rağmen ülkesine yatırım yapmaya davet etti.

Kuzey Akımı-2 için destek istedi

Medvedev bu bağlamda Rus doğal gazının Almanya'ya kadar ulaşmasını sağlayacak Kuzey Akımı 2 boru hattı projesi için destek istedi. Projenin Avrupa ve Alman ekonomileri için avantajlar içerdiğini ifade eden Medvedev, AB’nin onaylamasını ümit ettiğini söyledi.

Ukrayna krizi nedeniyle Almanya ile Rusya arasındaki ticari ilişkiler üçte bir oranında geriledi.

Konferansta bugün söz alacak

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev Münih Güvenlik Konferansı’nda bugün bir konuşma yapacak. Rus liderin özellikle Suriye’deki çatışmalar ve Ukrayna kriziyle ilgili açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Rusya Cuma günü düzenlenen Suriye Konferansı’nda bölgede ateşkesin gerçekleşmesi için girişimlerde bulunmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Ancak Moskova hükümeti Suriyeli muhalif güçlere yönelik sürdürdüğü hava operasyonlarına ara vermeyeceğini duyurdu.