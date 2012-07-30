Medvedev: Dünya Suriye'de iç savaşın çıkmasını önlemeli

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, "Özetleri gördük. Şimdi dünya Suriye'de bir iç savaş çıkmasını önlemek zorunda" dedi.

İngiliz Times gazetesi Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'le yapılan özel mülakat yer verdi.

Rusya'nın Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'e gösterdiği sabrın tükenmek üzere olduğunu ima ettiğini yazan gazete, Medvedev'in şu sözlerini manşete taşıyor:

"Özetleri gördük. Şimdi dünya Suriye'de bir iç savaş çıkmasını önlemek zorunda."

Mülakat, Times'ın başyazılarından birinin de konusu oldu.

Medvedev'in "Gelecekte siyasi dengeler nasıl şekillenir, Esed bu dengelerde hangi konumda olur bilemem. Buna karar vermesi gereken Suriye halkıdır" şeklindeki sözlerini hatırlatan yazıda, Rusya'nın bile Esedsiz bir Suriye ihtimaline işaret ettiğini öne sürdü.