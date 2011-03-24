-MEDVEDEV DEEP PURPLE'I EVİNDE AĞIRLADI MOSKOVA (A.A) - 24.03.2011 - Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medevedev, hayranı olduğu Rock müziğin efsane grubu Deep Purple üyelerini Moskova yakınlarındaki evinde kabul etti. Medvedev, 12 yaşından beri Deep Purple'ın koyu bir hayranı olduğunu belirterek, "Sizi görmekten son derece memnunum. Sadece 33 yıldan beri şarkılarınızı dinlediğim için değil... Sizi görmekten memnun olmamın diğer nedeni genç insanlara iyi müzik aşılamanız ve onların gerçek Rock'ın ne olduğunu anlamalarını sağlamaya çalışmanız" dedi. Deep Purple'ı dinlemeye başladığı zaman bir gün grup üyeleriyle aynı masada oturabileceklerini tahmin bile edemeyeceğini kaydeden Medvedev, Sovyetler Birliği döneminde Leningrad'da okul diskoteğinde dj olarak çalıştığını belirterek, o zaman Rock plakları çalmak için Komünist Gençlik Örgütü'nden izin almak zorunda kaldığını kaydetti. Görüşme sırasında Deep Purple'ın bateristi Ian Paice, Medvedev'e bir çift baget hediye etti. Grubun solisti Ian Gillan da çocukken bu ülkeye gelmenin hayallerin ötesinde birşey olduğunu belirtti.