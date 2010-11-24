-MEDVEDEV DE İMZALAYINCA ANLAŞMA ONAYLANACAK MOSKOVA (A.A) - 24.11.2010 - Rus parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi, Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'nun inşasını öngören anlaşmayı onayladı. Anlaşmanın onay süreci, Devlet Başkanı Medvedev'in imzalamasıyla tamamlanmış olacak. Rus haber ajansları, 19 kasımda Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da 6'ya karşı 315 milletvekilinin oyuyla onaylanan anlaşmanın bugün de Federasyon Konseyi'nde görüşülerek onaylandığını kaydettiler. Ajanslar, oylamaya kaç senatörün katıldığı ve anlaşmanın kaç oyla kabul edildiği konusunda bilgi vermediler. Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in bu yıl 12 mayıstaki Türkiye ziyareti sırasında, 4 üniteden oluşacak 4,8 GW kapasitesindeki nükleer santralin inşası anlaşması imzalanmıştı. Duma Enerji Komitesi Başkanı Yuriy Lipatov geçen hafta Duma'daki oylamadan önce parlamentoda yaptığı konuşmada, ''Türkiye'deki Nükleer Enerji Santrali projesi Rusya-Türkiye arasındaki en önemli stratejik işbirliğini oluşturmakta'' ifadesini kullanmıştı. Lipatov, nükleer santralin inşasının ilk etabının Rusya tarafından yetkilendirilen, hisseleri tamamen Rus tarafına ait olan firmalar tarafından yapılacağını belirterek, ''Birinci etabın ticari kullanıma sokulması, lisans dahil bütün evrakların teslim edilmesinden 7 yıl sonra olacak'' demişti. Bu projenin uzun vadede Rus nükleer sektörünün ve Rusya'nın ulusal çıkarına uygun olacağını ifade eden Lipatov, ''Şu konunun altını önemle çizmek istiyorum: Rusya, Türkiye'de nükleer enerji santrali yaparken aynı zamanda projenin ek yatırımcı pozisyonuna da sahip bulunmakta. Anlaşma elektrik enerjisi satışının temel şartlarını da belirliyor ve Türk TEDAŞ şirketi de santralin üretime geçmesinin ardından alım garantisi veriyor'' diye konuşmuştu. Türkiye'deki nükleer enerji santralinin Rusya Federasyonu'nun yatırımıyla gerçekleşeceğini kaydeden Lipatov, ''Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde elektrik enerjisi üreteceğiz ve 60 yıllık kullanım süresince bu enerjiyi satacağız. Bence bu dünyada ilk ve ilginç bir uygulama. eğer başarılı olursa, gelecekte benzeri projelerin sayısı artırılabilir'' şeklinde konuşmuştu. Rusya Atom Enerjisi Ajansı Başkan Yardımcısı Nikolay Spaskiy de yaptığı konuşmada, Türkiye'ye sadece nükleer santral inşaatı için gitmediklerini belirterek, ''Biz 60 yıl çalışma ömrü olan nükleer santrali 60 yıl yönetmeye ve ona sahip olmak için gidiyoruz. Bu da üretilen enerjinin satışı, kullanılan yakıtın satışı, periyodik onarım çalışmalarının yapılması ve kullanım süresi sona erdiğinde santralin kullanımdan kaldırılma işlemlerini yapma anlamına gelmekte'' ifadesini kullanmıştı. Rusya nükleer enerji sektörü açısından Türkiye'nin umut verici bir ortak olduğunu kaydeden Spaskiy, Türkiye ''gerçekten çok büyük bir iç pazara ve bölgede devasa bütünleştirici potansiyele sahip'' demişti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Vladimir Titov da, Duma'da yaptığı konuşmada, ''son dönemde Türk-Rus işbirliğinin gürül gürül gelişmekte olduğuna'' dikkat çekerek, ''Nükleer enerji alanında işbirliği bütün işbirliği sektörleri arasında lokomotif rolünde'' şeklinde konuşmuştu. Rus hükümeti Akkuyu nükleer santral inşaatında görevli şirketleri 17 Kasım'da onaylamış, Rus İnterfaks ajansı da, projeyi Rus ''ZAO Atomstroyeksport'', ''İnter RAO UES'', ''Rosenergoatom'', ''Atomenergoremont'' ve ''Atomtehenergo'' şirketlerinin yürüteceğini duyurmuştu. Federasyon Konseyi tarafından onaylanan hükümetlerarası anlaşmanın onay süreci, Devlet Başkanı Medvedev'in imzalamasıyla tamamlanmış olacak.