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Dünya

Medvedev: David gayet iyi bir KGB ajanı olurdu

"Ajan krizleri" ile son beş yıldır donma noktasına gelen Rus-İngiliz ilişkileri dün ısındı. İngiltere Başbakanı David Cameron’un buzları eriten Moskova ziyareti, renkli di

13 Eylül 2011 03:00

T24 -"Ajan krizleri" ile son beş yıldır donma noktasına gelen Rus-İngiliz ilişkileri dün ısındı. İngiltere Başbakanı David Cameron’un buzları eriten Moskova ziyareti, renkli diyaloglara sahne oldu. Medvedev, “Yüzümüze bakanlar David ile benim ilişkilerimizin ‘soğuk’ olduğunu herhalde söyleyemez!” deyip kahkaha attı. Konu, Cameron’un “KGB ajanlığı” kuşkusuna ve SSCB yılları anısına da geldi:


TürkRus.com.tr'nin haberine göre, Cameron, 1985 yılında üniversiteye girmeden önce SSCB’ye yaptığı bir ziyaret sırasında bazı Sovyet görevilerin kendisiyle “yakın ilişki” kurma çabalarının, “KGB’nin kendisini işe alma çabası” olduğundan kuşkulandığını söyleyip espri yaptı.


Cameron, “Üniversiteye başlamadan önceki sene (İngilzcede ‘Gap year’ deniyor) Nahodka’dan Moskova’ya Trans Sibirya trenine bindim. İyi İnglizce konuşan iki Sovyet görevlisi beni akşam yemeğine davet etti, İngiltere’dek hayat ve politika üzerine sorular sordu. Dönünce hocama bunun bir iş görüşmesi olup olmadığını sordum. Görünüşe göre işe alınmamıştım! O günden beri kaderim iyiye gitti. Rusya’nınki de!”


Bunun üzerine Medvedev, “Eminim David gayet iyi bir KGB ajanı olurdu. Ama o zaman da İngiltere’nin başbakaı olmazdı!” diye güldü.



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