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Dünya

Medvedev: Bu ülkenin lideri benim

Rusya Devlet Başkanı Medvedev, ülkeyi Başbakan Vladimir Putin değil, kendisinin yönettiğini söyledi.

29 Mart 2009 02:00

Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, ülkeyi Başbakan Vladimir Putin değil, kendisinin yönettiğini söyledi.

Medvedev, BBC televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bu ülkenin lideri, bu devletin başı benim ve güçler ayrımı da bu ilkeye dayanıyor" dedi.

Putin'in hükümetin başbakanı olduğunu söyleyen Medvedev, "Sayın Putin hükümetin başbakanı ve bu çok fazla işin olduğu son derece zor bir görev. Ancak devlet adına önemli konulardaki kararlar devlet başkanı tarafından alınıyor. Bu çok açık bir şey" diye konuştu.

Medvedev, resmen devlet başkanına bağlı olan ve daha çok iç ekonomik ve sosyal konulardan sorumlu olan Putin'e yönelik herhangi bir eleştiride bulunmazken, "Putin'in kötü, kendisinin de iyi polis olduğu" şeklindeki soruya da "İkimiz de iyi polisiz" karşılığını verdi.

Rus Levada araştırma merkezi tarafından geçen ay yapılan araştırmaya katılanların yüzde 12'si, iktidarın Medvedev'in elinde olduğunu belirtirken, katılımcıların yüzde 34'ü ise iktidarın Putin'in elinde olduğu yanıtını vermişti.

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