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Dünya

MEDVEDEV BONO İLE BULUŞTU MOSKOVA (A.A)

24 Ağustos 2010 21:27

-MEDVEDEV BONO İLE BULUŞTU MOSKOVA (A.A) - 24.08.2010 - Rusya'nın rock müziğine düşkünlüğüyle tanınan Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, bu hafta ilk kez Moskova'da konser vermeye hazırlanan İrlandalı U2 grubunun solisti Bono ile Soçi'de bir araya geldi. Spor giyimli Medvedev, Soçi'deki yazlık konutunda Bono ile çay içti. Daha önce de Pink Floyd, Deep Purple gibi rock müziğinin klasik gruplarına hayranlığını dile getiren Medvedev'in, Bono ile gündelik konuların yanısıra, AIDS ve çocuk felci gibi hastalıkların önlenmesinin yolları gibi konulardan konuştuğu belirtildi. Bono'nun AIDS, verem ve sıtma gibi hastalıklarla mücadele için 2006'dan beri kampanya yürüttüğü biliniyor.

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