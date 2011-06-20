-MEDVEDEV: BM KARARINA KARŞIYIM LONDRA (A.A) - 20.06.2011 - Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Suriye'de askeri harekat düzenlemeye yönelik bir BM kararına karşı olduğunu söyledi. Financial Times gazetesine verdiği mülakatta Medvedev, Batılı ülkelerin Libya'ya yönelik 1973 sayılı BM kararını yorumlayış biçimini ''BM kararını anlamsız bir askeri operasyonun üstünü örtmeye yönelik bir kağıt kırpıntısına çevirdiler. Suriye hakkında buna benzer şekilde elde edilecek bir BM kararını beğenmezdim'' sözleri ile eleştirdi. Rusya, mart ayında Libya'da sivilleri korumak amacıyla askeri harekat düzenlenmesinin yolunu açan BM kararı için yapılan oylamada çekimser oy kullanmış ve daha sonrada NATO'yu BM kararının verdiği yetkiyi aşmakla suçlamıştı. Gazete Medvedev'in, ''Bize Suriye hakkındaki kararın 'şiddeti kınama' anlamına geleceğini söyleyecekler, böylece bazı imzacı ülkeler şiddeti kınamayı bombardıman uçakları göndermekle sonuçlandıracak. Ne olursa olsun bunun kafamda olmasını istemiyorum'' şeklindeki sözlerinden alıntılar yaptı. Mülakatta başlıca konuyu Rusya'daki iç siyaset oluştururken, gazete Medevedev'in, Rusya'da 2012 yılında yapılacak devlet başkanlığı seçiminde Başbakan Vladimir Putin ile birbirlerine rakip olmayacakları yönünde güçlü bir ipucu verdiğini yazdı.