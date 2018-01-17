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Dünya

Medvedev: “Birkaç yıl sonra kripto para piyasadan çıkabilir”

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 17 Ocak, (DHA)- Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, kripto paraların piyasadan çıkabileceğini ancak Blockchain (blok zinciri) teknolojisinin kalabileceğini belirtti

17 Ocak 2018 19:56

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 17 Ocak, (DHA)- Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, kripto paraların piyasadan çıkabileceğini ancak Blockchain (blok zinciri) teknolojisinin kalabileceğini belirtti.

Gaydar Forumunda açıklamalarda bulunan Medvedev, 1990’lı yıllarda gelişen İnternete dayanan birçok şirketin kurulduğunu hatırlatarak, bu şirketlerin çoğunun kapanmasına rağmen İnternet’in insanların hayatında büyük rol oynamaya başladığını kaydetti.

Medvedev, ”Aynı şekilde birkaç yıl sonra kripto para da piyasadan çıkabilir ancak blockchain olarak bilinen kripto paranın kullandığı teknolojiler gündelik hayatın parçası haline gelebilir, böyle bir gelişme mümkün gözüküyor” dedi. 

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