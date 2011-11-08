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Dünya

Medvedev, Almanya'dan vizeyi kaldırılmasını istedi BERLİN (A.A)

08 Kasım 2011 14:42

-Medvedev, Almanya'dan vizeyi kaldırılmasını istedi BERLİN (A.A) - 08.11.2011 - Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Almanya'dan Rus vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının bir an önce sona erdirilmesini istedi. Medvedev, bugün Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Rus vatandaşlarına yönelik vize uygulamasına bir an önce son verilmesi gerektiğini belirterek, "Bu sorun gelecek ilişkiler açısından kilit öneme sahip" şeklinde konuştu. Medvedev, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bugün Lubmin kentinde açılışını yapacağı Nord Stream doğalgaz boru hattının da ülkesinin Almanya ve diğer AB ülkeleriyle olan ilişkilerinin sağlamlaştırılması yönünde atılan çok önemli bir adım olduğunu kaydetti. Wulff da Rusya ile olan stratejik ortaklığa hayat vermek istediklerini belirterek, bu arada bazı sorunları konuşmaktan da kaçınmayacaklarını söyledi. Medvedev, görüşmeden sonra Merkel ile birlikte Lubmin'e gitti.

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