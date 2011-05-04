-MEDVEDEV AKKUYU ANLAŞMASINI ONAYLADI MOSKOVA (A.A) - 04.05.2011 - Rusya Devlet başkanı Dimitriy Medvedev, Rusya ve Türkiye arasındaki barışçıl atom enerjisi alanındaki işbirliğini öngören hükümetler arası anlaşmayı dün imzaladı. Rus haber ajansı RİA Novosti, Kremlin'in internet sitesinde yayımlanan belgede Medvedev'in barışçıl nükleer enerji alanındaki işbirliği çerçevesinde Mersin Akkuyu'da Türkiye'nin ilk nükleer santral inşaatının Rus Atomstroyexport şirketi tarafından yapılmasını öngören hükümetler arası anlaşmayı imzaladığını duyurdu. Ankara'da 2009'un ağustos ayında imzalanan anlaşma, Türkiye ve Rusya Arasında nükleer enerji alanındaki işbirliğinin yasal çerçevesini oluşturuyor. Türkiye'nin iç onay sürecini tamamladığı anlaşmanın Rusya tarafından iç onay süreci de Medvedev'in imzasıyla tamamlanmış oldu. Mersin Akkuyu'da inşa edilecek ve yaklaşık 20 milyar dolara mal olması beklenen Türkiye'nin ilk nükleer santrali toplam 4,8 GW kapasitesinde dört ayrı üniteden oluşacak. Türkiye santralden 15 yıl boyunca alım yapacak. Türkiye, santralin ilk iki ünitesinden üretilecek elektriğin yüzde 70'ine, diğer iki ünitesinden üretilecek elektriğin yüzde 30'unun alımına garanti vermişti.